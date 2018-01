Merrill Lynch запретил операции с биткойном и связанными с ним инструментами

Инвестбанк Merrill Lynch заблокировал доступ клиентов и финансовых консультантов, которые проводят операции от их имени, к инструментам для покупки и продажи биткойна из-за сомнений в целесообразности таких инвестиций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Ранее Merrill Lynch, входящий в группу Bank of America, отказал клиентам в доступе к фьючерсам на биткойн.

Теперь финансовым консультантам также запрещены любые операции с бумагами фонда Grayscale, инвестирующего в биткойн (Bitcoin Investment Trust), утверждают источники издания.

По их данным, на брокерских счетах можно сохранить существующие позиции по биткойну, но на счетах, которые консультанты открывают для клиентов с взиманием комиссий, такой вариант невозможен.

WSJ получила подтверждение того, что такие решения были приняты, в пресс-службе Merrill Lynch без дальнейших деталей.

Merrill Lynch не является исключением среди инвестбанков - американское брокерское подразделение UBS ранее ввело аналогичные запреты на биткойн и связанные с ним инвестиционные продукты. JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Royal Bank of Canada и ряд других банков сообщили клиентам, что не будут предоставлять доступ к первым фьючерсам на биткойн, торги которыми начались 10 декабря.

Инвестфонд Bitcoin Investment Trust принадлежит компании Grayscale Investments и инвестирует исключительно в биткойны, стоимость его активов и бумаг зависит от курса криптовалюты. За Grayscale стоит инвестор Барри Силберт, основатель и глава Digital Currency Group.

По данным агентства Bloomberg, биткойн в 2017 году подорожал на 1403% к доллару США, тогда как Dow Jones оценивает рост виртуальной валюты в 1375%. В четверг фьючерсы на биткойн подешевели на 3,1%, до $14575.