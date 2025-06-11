Депутати хочуть, щоб НБУ купував біткоїни в резерви

Група народних депутатів хоче, щоб криптовалюта - найбільш ризикований актив - стала частиною міжнародних резервів України. Зараз резерви зберігаються виключно в надійних і безпечних активах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №13356.

Тексту проєкту на сайті Верховної Ради наразі немає. Водночас один з авторів, народний депутат Ярослав Железняк, пояснив його зміст.

"Згідно з законопроекту, ми даємо право Нацбанку включати в віртуальні активи до резервів України. При тому як, коли і скільки, це має вже бути рішення самого регулятора", - написав депутат.

Железняк стверджує, що США нібито вже формують стратегічний крипто-резерв та існує багато ініціатив на рівні окремих штатів. Депутат назвав такі країни, як Сальвадор, Китай, Швейцарія, Бразилія, Пакистан, Киргизстан, Чехія, які працюють над включенням віртуальних активів до резервів (але не включили).