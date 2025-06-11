Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Депутати хочуть, щоб НБУ купував біткоїни в резерви

10:51 11.06.2025 |

Фінанси

 

Група народних депутатів хоче, щоб криптовалюта - найбільш ризикований актив - стала частиною міжнародних резервів України. Зараз резерви зберігаються виключно в надійних і безпечних активах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №13356.

Тексту проєкту на сайті Верховної Ради наразі немає. Водночас один з авторів, народний депутат Ярослав Железняк, пояснив його зміст.

"Згідно з законопроекту, ми даємо право Нацбанку включати в віртуальні активи до резервів України. При тому як, коли і скільки, це має вже бути рішення самого регулятора", - написав депутат.

Железняк стверджує, що США нібито вже формують стратегічний крипто-резерв та існує багато ініціатив на рівні окремих штатів. Депутат назвав такі країни, як Сальвадор, Китай, Швейцарія, Бразилія, Пакистан, Киргизстан, Чехія, які працюють над включенням віртуальних активів до резервів (але не включили).

Депутати хочуть, щоб НБУ купував біткоїни в резерви
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5566
  0,0647
 0,16
EUR
 1
 47,5033
  0,1320
 0,28

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,07 0,17 41,7204  0,08 0,19
EUR 47,0700  0,07 0,15 47,7500  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,05 0,13 41,5300  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес