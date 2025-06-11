Фінансові новини
- |
- 11.06.25
- |
- 17:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США слабко коливається до євро і фунта, зростає до єни
15:44 11.06.2025 |
Курс долара США слабко змінюється в парах з євро і фунтом стерлінгів, досить активно зростає до єни вдень у середу.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), практично не змінюється, ширший WSJ Dollar Index додає 0,07%.
Учасники ринку очікують даних про американську інфляцію, які будуть опубліковані о 15:30 EET. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що темпи зростання споживчих цін у США в травні прискорилися до 2,5% з квітневих 2,3%.
Трейдери також оцінюють підсумки торговельних переговорів між Китаєм і США. За підсумками дводенних консультацій у Лондоні, сторони погодили план реалізації досягнутих раніше домовленостей.
"Ми досягли рамкової угоди про реалізацію женевського консенсусу", - заявив журналістам американський міністр торгівлі Говард Лутнік, маючи на увазі переговори, що відбулися раніше, і на яких сторони погодилися на 90-денне заморожування взаємних імпортних мит.
Євро за даними на 15:04 EET торгується на рівні $1,1436 порівняно з $1,1426 на закриття торгів у вівторок, додаючи близько 0,1%.
Фунт стерлінгів знижується менш ніж на 0,1%, до $1,3492 з $1,35 за підсумками минулої сесії.
Курс долара щодо єни підвищується на 0,4% і становить 145,46 єни проти 144,89 єни наприкінці попередніх торгів.
Ціни виробників у Японії (індекс PPI) у травні збільшилися на 3,2% порівняно з тим самим місяцем минулого року, показавши найслабше зростання за вісім місяців. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікували підвищення на 3,5%.
У парі з офшорним юанем долар стабільний і торгується по 7,1890 юаня проти 7,1891 за підсумками попередньої сесії.
Аналітики JPMorgan поліпшили прогноз для курсу юаня, що торгується в материковому Китаї, на тлі зниження ризиків, пов'язаних із торговельною війною зі США. Тепер вони очікують, що до кінця поточного року долар коштуватиме 7,15 юаня, а не 7,30 юаня, як очікувалося раніше. До середини наступного року курс може поступово прийти до позначки 7,1 юаня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України
ТОП-НОВИНИ
|Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у росії
|У Держдепі запевнили, що у Трампа підтримують забезпечення України системами ППО
|Геґсет: США скоротять бюджет на військову допомогу Україні наступного року
|Новий пакет санкцій проти росії націлений на «Північні потоки» та нафту — глава Єврокомісії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Золото стало другим за популярністю активом у міжнародних резервах світових ЦБ - ЄЦБ
|Долар США слабко коливається до євро і фунта, зростає до єни
|Європейські фондові індекси переважно зростають у середу
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5286 грн/$1
|Європейські банки витратили EUR1,1 млрд на компенсації звільненим топменеджерам - FT
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.06.25
Бізнес
|Вартість 100 найдорожчих ІТ-брендів у світі сягнула $3,2 трлн - Brand Finance
|Toyota та Daimler домовилися завершити злиття своїх вантажних підрозділів у 2026 році
|Amazon інвестує $20 мільярдів у «хмари» для штучного інтелекту
|Honda анонсувала «найефективніші у світі» гібридні двигуни
|Bloomberg: Марк Цукерберг особисто очолив створення штучного суперінтелекту
|Анонсовано iPadOS 26 — найбільше оновлення для iPad за всю історію
|watchOS 26 отримала новий дизайн, Workout Buddy з Apple Intelligence і покращену взаємодію з повідомленнями