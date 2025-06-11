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АНАЛІТИКА

Долар США слабко коливається до євро і фунта, зростає до єни

15:44 11.06.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США слабко змінюється в парах з євро і фунтом стерлінгів, досить активно зростає до єни вдень у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), практично не змінюється, ширший WSJ Dollar Index додає 0,07%.

Учасники ринку очікують даних про американську інфляцію, які будуть опубліковані о 15:30 EET. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що темпи зростання споживчих цін у США в травні прискорилися до 2,5% з квітневих 2,3%.

Трейдери також оцінюють підсумки торговельних переговорів між Китаєм і США. За підсумками дводенних консультацій у Лондоні, сторони погодили план реалізації досягнутих раніше домовленостей.

"Ми досягли рамкової угоди про реалізацію женевського консенсусу", - заявив журналістам американський міністр торгівлі Говард Лутнік, маючи на увазі переговори, що відбулися раніше, і на яких сторони погодилися на 90-денне заморожування взаємних імпортних мит.

Євро за даними на 15:04 EET торгується на рівні $1,1436 порівняно з $1,1426 на закриття торгів у вівторок, додаючи близько 0,1%.

Фунт стерлінгів знижується менш ніж на 0,1%, до $1,3492 з $1,35 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни підвищується на 0,4% і становить 145,46 єни проти 144,89 єни наприкінці попередніх торгів.

Ціни виробників у Японії (індекс PPI) у травні збільшилися на 3,2% порівняно з тим самим місяцем минулого року, показавши найслабше зростання за вісім місяців. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікували підвищення на 3,5%.

У парі з офшорним юанем долар стабільний і торгується по 7,1890 юаня проти 7,1891 за підсумками попередньої сесії.

Аналітики JPMorgan поліпшили прогноз для курсу юаня, що торгується в материковому Китаї, на тлі зниження ризиків, пов'язаних із торговельною війною зі США. Тепер вони очікують, що до кінця поточного року долар коштуватиме 7,15 юаня, а не 7,30 юаня, як очікувалося раніше. До середини наступного року курс може поступово прийти до позначки 7,1 юаня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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