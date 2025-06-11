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АНАЛІТИКА

Європейські банки витратили EUR1,1 млрд на компенсації звільненим топменеджерам - FT

 

Провідні банки Європейського союзу виплатили звільненим топменеджерам понад 1,1 млрд євро в період з 2018 до 2024 року, пише Financial Times.

Зокрема Deutsche Bank, HSBC і Santander заплатили майже 850 млн євро у вигляді компенсацій при звільненні співробітників на керівних посадах. Societe Generale, BNP Paribas, Barclays і UBS у зазначений період витратили на компенсації 275 млн євро.

Загальну суму в розмірі 1,13 млрд євро було розподілено між приблизно 2,1 тис. топменеджерів. Тобто в середньому компенсація за звільнення склала близько 540 тис. євро на людину.

Іспанський банк Santander в останні сім років виплачував найвищу компенсацію за звільнення - в середньому 780 тис. євро. Також цей банк виплатив рекордну суму відступних одному співробітнику - 11,2 млн євро 2021 року. Deutsche Bank двічі платив звільненим топменеджерам по 11 млн євро, у 2018 і 2019 роках.

"Зараз вихідні допомоги стали набагато привабливішими, ніж раніше", - наводить FT слова неназваного джерела, що займається рекрутингом у банківській сфері.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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