Європейські фондові індекси переважно зростають у середу

Більшість фондових індексів найбільших країн Західної Європи підвищуються в середу, за винятком іспанського індикатора.

Індекс Stoxx Europe 600 до 11:26 EET піднявся на 0,07% - до 553,52 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додає 0,11%, німецький DAX - 0,27%, французький CAC 40 - 0,36%, італійський FTSE MIB - 0,09%. Іспанський IBEX 35 втрачає 0,46%.

Інвестори оцінюють підсумки американо-китайських торгових переговорів. США і Китай за підсумками дводенних консультацій у Лондоні погодили план реалізації досягнутих раніше домовленостей.

"Ми досягли рамкової угоди про реалізацію женевського консенсусу", - заявив журналістам міністр торгівлі США Говард Лутнік, маючи на увазі попередні переговори, на яких сторони погодилися на 90-денне заморожування взаємних імпортних мит.

Деталей угоди наразі не розголошують, а досягнуті домовленості ще мають бути затверджені лідерами двох країн.

Тим часом представники Європейського союзу просигналізували, що їхні переговори зі США можуть продовжитися і після встановленого американським президентом Дональдом Трампом крайнього терміну - 9 липня. До цієї дати в ЄС розраховують узгодити основні положення торговельної угоди зі США, деталі якої опрацьовуватимуть пізніше.

У Великій Британії інвестори в середу стежитимуть за бюджетною доповіддю міністра фінансів Рейчел Рівз, що надасть уявлення про урядові програми, заплановані на найближчі роки.

Найбільше зростання серед компонентів Stoxx 600 демонструють котирування акцій британського забудовника Vistry Group (+8,7%).

Папери чипмейкера Soitec дорожчають на 3,8%, виробника слухових апаратів Demant - на 3,7%, виробника автодеталей Valeo - на 3,6%, фармацевтичної Bayer - на 3,2%, рекрутингової Adecco Group і девелопера Bellway - на 3,1%.

Ринкова вартість британської Assura, що працює у сфері нерухомості, підвищується на 2,2% після новин про те, що консорціум інвесторів на чолі з американською інвесткомпанією KKR покращив пропозицію щодо її купівлі до 1,7 млрд фунтів стерлінгів ($2,3 млрд) з 1,61 млрд фунтів.

У зниженні лідирує іспанський ритейлер Industria de Diseno Textil SA (Inditex), що втрачає 3,6% капіталізації. Компанія відзвітувала про незначне зростання прибутку в першому фінкварталі 2025 року, а її виручка не виправдала очікувань ринку.

