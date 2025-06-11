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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5286 грн/$1
12:38 11.06.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 11 червня 2025 року.
|Показник
|10.06.2025
|11.06.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5811
|41.5286
|-0.13
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 11 червня- 41,5565 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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