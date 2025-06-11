НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5286 грн/$1

Цей завод уже не вперше стає ціллю для атак українських безпілотників. Так, у січні цього року безпілотники вже атакували підприємство. Також під атакою дронів української розвідки цей завод був у липні та січні 2024 року. Безпілотники атакували завод і в листопаді 2023 року.