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Золото стало другим за популярністю активом у міжнародних резервах світових ЦБ - ЄЦБ
15:46 11.06.2025 |
Золото обійшло євро, стало другим за популярністю активом у міжнародних резервах світових центробанків у 2024 році, йдеться в доповіді Європейського центрального банку (ЄЦБ).
Частка золота в резервах ЦБ сягнула 20% у зв'язку із нарощуванням ними закупівель дорогоцінного металу, а також підвищенням його ціни, зазначають у ЄЦБ. Частка євро становила 16%, долара США - 46%.
"Центробанки продовжували нарощувати резерви золота рекордними темпами, - йдеться в доповіді. - У 2024 році вони придбали понад тисячу тонн дорогоцінного металу, що вдвічі вище за середньорічний показник закупівель за попереднє десятиліття".
Золоті резерви світових ЦБ торік сягнули 36 тис. тонн, наблизившись до рекордного рівня в 38 тис. тонн, зафіксованого 1965 року, зазначають у ЄЦБ.
Частка євро у валютних резервах світових центробанків у 2024 році не змінилася, становивши близько 20%, тоді як частка долара США зменшилася на 2 відсоткові пункти (в.п.) - до 57,8%.
У доповіді ЄЦБ відзначається зростання популярності євро як валюти випуску облігацій і залучення кредитів. Частка євро в міжнародному борговому фінансуванні минулого року збільшилася на 3 в.п., до 25%.
Водночас роль європейської валюти в міжнародних платежах і торгівлі залишилася стабільною, зазначають в ЄЦБ.
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