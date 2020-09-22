ФГИУ возобновил подготовку объектов к «Большой приватизации»

Фонд государственного имущества возобновил работу по подготовке крупных объектов к приватизации.

Об этом на пресс-конференции на тему "Украина: какие инвестиционные проекты вернут Украину в поле зрения иностранных инвесторов?" сказал председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Что касается большой приватизации, то Верховная Рада в марте приняла закон, в котором запретила на период пандемии подготовку и организацию аукционов по большой приватизации. Мы провели плодотворные дискуссии со всеми сторонами, и две недели назад Верховная Рада поддержала закон, который снимает запрет с подготовки крупных объектов к приватизации. Подготовка крупных объектов к приватизации довольно продолжительная - от момента выбора советника, утверждения его Кабинетом Министров, проведения аудита, утверждения стартовой цены - это все занимает 9-12 месяцев. Поэтому сейчас мы будем ее продолжать", - сказал Сенниченко.

По его словам, сейчас Фонд государственного имущества проводит с правительством дискуссии относительно бюджетного процесса.

"Чтобы на это были выделены необходимые средства, и в следующем году наш предварительный план в 12 млрд сформирован из перечня объектов, которые включают в себя и облэнерго, и завод "Большевик", и другие объекты", - отметил Сенниченко.

Как сообщал Укринформ, Фонд государственного имущества планирует выйти с предложением к депутатам и членам правительства, чтобы увеличить прогноз поступления от приватизации в следующем году с 6 млрд грн до 12 млрд грн.