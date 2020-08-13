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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кабмин передал Фонду госимущества 200 объектов для приватизации. Из приватизационного списка исключили более 20 предприятий

08:36 13.08.2020 |

Приватизация

 

Кабмин принял распоряжение "О передаче объектов государственной собственности в сферу управления Фонда государственного имущества" для их дальнейшей приватизации.

Такое решение было принято на заседании правительства 12 августа.

Во время заседания список объектов был сокращен.

В частности, по предложению вице-премьера по вопросам промполитики Олега Уруского, из перечня исключили следующие государственные предприятия:

"Завод порошковой металлургии"
"Украинский государственный научно - исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза"
Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов
"Экотрансенерго"
"Кривбаспроект"
"Научно-исследовательский институт техники безопасности химических производств"
"Харьковское промышленно - торговое предприятие"
"Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов"
"Научно-исследовательский и проектный институт химических технологий "Химтехнология"
"Укрпромвнешэкспертиза"
Львовское государственное специальное конструкторское бюро "Топаз"
"НИЦ жидких минеральных удобрений"
Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Верес"
"Расчетно-клиринговый центр"
"Полупановский карьер"
"Госинформаналитика"
"Партнерский фонд"
"Промышленно-металлургический консалтинг"
"Финпро"

По предложению Минэнерго, из перечня исключили: "Львовуголь", "Шахта "Надежда", "Лисичанскуголь", "Укрэнерготруд".

Напомним:

Ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что Кабмин уже 5 месяцев обсуждает очередной список объектов малой приватизации, список сократился из 360 объектов до 253.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что стратегия Кабмина - оставить примерно 300 предприятий из более чем 3 тысяч под контролем государства.

Правительство допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпочты", однако предлагает сохранить за государством 100-процентную долю корпоративных прав в НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго" , ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", Администрации морских портов Украины (АМПУ).
По материалам: Экономическая правда
 

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