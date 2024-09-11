Фінансові новини
- |
- 11.09.24
- |
- 03:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пального па ринку зараз набагато більше, ніж буде потрібно при блекаутах - експерт
23:15 10.09.2024 |
Завдяки налагодженню поставок профіцит пального на українському ринку становить щонайменше 15%.
Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Протягом останнього року профіцит пального на ринку становить мінімум 15%. А деякі трейдери вважають, що 20-30%. Тобто, у нас пального набагато більше, ніж нам його буде потрібно при, скажімо, найстрашніших блекаутах", - сказав Куюн.
За його словами, завдяки налагодженій логістиці трейдери можуть привезти пального у 1,5 раза більше за потребу. Основними напрямками постачання пального є Румунія та Польща, однак географія виробників пального широка за рахунок доступу до портів у цих двох країнах. Зокрема, в Україну завозиться пальне, вироблене у США, Кувейті, Індії.
Куюн також зауважив, що завдяки сприятливій ситуації на світових ринках нафти можна очікувати навіть зниження цін на бензин і дизель у короткостроковій перспективі. Скраплений газ же здорожчав до 30 грн/л у середньому.
За словами експерта, у довгостроковій перспективі ціна пального найбільше залежатиме від світових цін та валютного курсу.
Як повідомлялося, на початку вересня вступив у дію закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку.
Документ передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року. Перехідний етап розпочався з 2 вересня 2024 року. На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне - 330 євро за 1000 л, на скраплений газ - 250 євро за 1000 літрів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Євросуд: Прибутки від угод з фірмами РФ конфісковуються
|Байден та Стармер обговорять дозвіл України на удари по Росії далекобійною зброєю
|Держсекретар США та очільник МЗС Британї прибудуть у Київ у середу
|Панама приєдналася до Спільного комюніке, ухваленого на першому Саміті миру, - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|Brave1 збільшує гранти для оборонних розробок до ₴8 мільйонів
|Рада не встигне ухвалити закон про підвищення податків до кінця вересня, пленарний тиждень скасували, – депутат Железняк
|Пального па ринку зараз набагато більше, ніж буде потрібно при блекаутах - експерт
|Мінфін на аукціонах ОВДП 10 вересня залучив до держбюджету 20,31 млрд грн
|Фонд держмайна продав протезний завод у Полтаві
|Інфляція в Україні в серпні 2024 р. зросла до 0,6%, у річному вимірі - до 7,5% - Держстат
Бізнес
|iPhone 16 працює на чіпі A18: на 30% швидший, ніж iPhone 15
|Анонсовано Apple Watch 10 із найбільшим екраном за весь час існування серії
|AMD припиняє гонку продуктивності з NVIDIA та зосередиться на доступних відеокартах
|Соціологи з'ясували, як українці поставляться до заборони Telegram
|AMD підтвердила процесор Ryzen Z2 Strix Point для портативних консолей - вийде на початку 2025 року
|Створив пісні за допомогою ШІ та заробив $10 млн — музиканту загрожує 60 років в'язниці
|DJI представила новий міні-дрон Neo для відеоблогерів зі штучним інтелектом та режимом 4K відео без пульта керування