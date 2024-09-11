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АНАЛІТИКА

Пального па ринку зараз набагато більше, ніж буде потрібно при блекаутах - експерт

 

Завдяки налагодженню поставок профіцит пального на українському ринку становить щонайменше 15%.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Протягом останнього року профіцит пального на ринку становить мінімум 15%. А деякі трейдери вважають, що 20-30%. Тобто, у нас пального набагато більше, ніж нам його буде потрібно при, скажімо, найстрашніших блекаутах", - сказав Куюн.

За його словами, завдяки налагодженій логістиці трейдери можуть привезти пального у 1,5 раза більше за потребу. Основними напрямками постачання пального є Румунія та Польща, однак географія виробників пального широка за рахунок доступу до портів у цих двох країнах. Зокрема, в Україну завозиться пальне, вироблене у США, Кувейті, Індії.

Куюн також зауважив, що завдяки сприятливій ситуації на світових ринках нафти можна очікувати навіть зниження цін на бензин і дизель у короткостроковій перспективі. Скраплений газ же здорожчав до 30 грн/л у середньому.

За словами експерта, у довгостроковій перспективі ціна пального найбільше залежатиме від світових цін та валютного курсу.

Як повідомлялося, на початку вересня вступив у дію закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку.

Документ передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року. Перехідний етап розпочався з 2 вересня 2024 року. На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне - 330 євро за 1000 л, на скраплений газ - 250 євро за 1000 літрів.
 

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