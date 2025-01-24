Україна вперше змусила іноземного судновласника заплатити за забруднення моря

Іноземний власник судна Stavanger виплатив Україні повну суму компенсації в $2,4 млн за забруднення морських вод у порту "Південний". Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Інцидент стався у 2020 році, коли під час розвантаження судна розлилося 8,5 тонни небезпечної речовини - суміші пальмового олеїну та стеарину. Ці дії грубо порушили вимоги Міжнародної конвенції 1973 року про запобігання забруднення з суден, яка зобов'язує дотримуватися стандартів захисту морського середовища.

Україна визначила збитки від забруднення в $2,41 млн, або 64,8 млн грн за курсом на той час, і подала проти судновласника позов.

У 2022 році судновласник за рішенням суду компенсував частину збитків - 36,5 млн грн. У січні 2025 року виплатив решту суми - 28,2 млн грн.

"Вказаний випадок унікальний для України, оскільки вперше було доведено відповідальність іноземної компанії-судновласника за шкоду, заподіяну екології, та забезпечено відшкодування збитків державі в таких розмірах", - прокоментували в Офісі генпрокурора.