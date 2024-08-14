Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нова технологія буріння дозволить отримати мільярди барелів нафти – Reuters

 

Прорив у видобутку нафти, який, зі слів видобувачів, може безпечно використовувати родовища надвисокого тиску, може призвести до видобутку до 5 млрд барелів раніше недоступної сирої нафти, кажуть аналітики.

Як пише Reuters, Chevron у понеділок повідомила, що викачала першу нафту з родовища під тиском 20 тис. фунтів на квадратний дюйм, що на третину перевищує тиск будь-якої попередньої свердловини. Його проєкт Anchor вартістю 5,7 млрд доларів США використовує спеціально розроблене обладнання від NOV, Dril-Quip і бурові кораблі з Transocean.

Ще одна американська нафтова компанія почала викачування з першої свердловини Anchor у неділю, а другу вже пробурено й вона майже готова до запуску, сказав Брюс Німейєр, керівник відділу розвідки та видобутку нафти в американському регіоні.

Викид 2010 року на перспективному майданчику Макондо в Мексиканській затоці вбив 11 робітників, забруднив нафтою рибальство та закриті пляжі.

Transocean була оператором злощасного судна Deepwater Horizon і BP був власником проєкту «Макондо». Обидва беруть участь у розробці нових свердловин із високим тиском.

Сьогодні галузь використовує нові бурові кораблі й обладнання, створене, щоб справлятися з екстремальним тиском, який на третину перевищує той, який виник під час аварії «Макондо».

«Промисловість зробила все можливе для безпечної доставки бочок за допомогою нової технології», - сказав Мфон Усоро, головний аналітик дослідницької фірми Wood Mackenzie, який займається операціями в Мексиканській затоці.

З його слів, нове обладнання обіцяє, що Chevron's Anchor і схожі проєкти Beacon Offshore Energy і BP забезпечать загальний обсяг видобутку 300 тис. барелів нової нафти, а також 2 млрд барелів нафти, яка раніше була недоступна в США, для виробників.

«Ці поля надвисокого тиску стануть великим рушієм зростання видобутку в Мексиканській затоці», - додав Усоро.

Видобуток у Мексиканській затоці нижчий за рекордний рівень 2019 року в 2 млн барелів на день (б/д), і додаткова нафта може допомогти повернути регіон до свого піка видобутку.

У компанії BP є власна технологія високого тиску, яка, як вона сподівається, зможе отримати 10 млрд барелів відомої нафти. Її перший 20-тисячний проєкт, Kaskida, було виявлено 2006 року й відкладено через відсутність технології високого тиску.

Такі родовища нафти під високим тиском і високою температурою, які виграють від технології 20K, знаходяться біля узбережжя Бразилії, Анголи й Нігерії, сказав Адітя Раві, аналітик Rystad Energy. Полігоном для нової техніки стане Мексиканська затока.

У Бразилії є великі шельфові розробки, які «є головними кандидатами для майбутнього застосування технології 20K через складне середовище високого тиску й високої температури», сказав він.

Включаючи родовища за межами США, понад 5 млрд барелів нафти й газу з відомих ресурсів у всьому світі можуть отримати користь від цієї технології, сказав Раві. Ці обсяги дорівнюють приблизно 50 дням поточного глобального виробництва.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3464
  0,0634
 0,15
EUR
 1
 45,1957
  0,0899
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0181  0,06 0,14 41,6250  0,06 0,14
EUR 44,9404  0,16 0,36 45,7200  0,19 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3350  0,01 0,02 41,3550  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес