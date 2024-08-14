Нова технологія буріння дозволить отримати мільярди барелів нафти – Reuters

Прорив у видобутку нафти, який, зі слів видобувачів, може безпечно використовувати родовища надвисокого тиску, може призвести до видобутку до 5 млрд барелів раніше недоступної сирої нафти, кажуть аналітики.

Як пише Reuters, Chevron у понеділок повідомила, що викачала першу нафту з родовища під тиском 20 тис. фунтів на квадратний дюйм, що на третину перевищує тиск будь-якої попередньої свердловини. Його проєкт Anchor вартістю 5,7 млрд доларів США використовує спеціально розроблене обладнання від NOV, Dril-Quip і бурові кораблі з Transocean.

Ще одна американська нафтова компанія почала викачування з першої свердловини Anchor у неділю, а другу вже пробурено й вона майже готова до запуску, сказав Брюс Німейєр, керівник відділу розвідки та видобутку нафти в американському регіоні.

Викид 2010 року на перспективному майданчику Макондо в Мексиканській затоці вбив 11 робітників, забруднив нафтою рибальство та закриті пляжі.

Transocean була оператором злощасного судна Deepwater Horizon і BP був власником проєкту «Макондо». Обидва беруть участь у розробці нових свердловин із високим тиском.

Сьогодні галузь використовує нові бурові кораблі й обладнання, створене, щоб справлятися з екстремальним тиском, який на третину перевищує той, який виник під час аварії «Макондо».

«Промисловість зробила все можливе для безпечної доставки бочок за допомогою нової технології», - сказав Мфон Усоро, головний аналітик дослідницької фірми Wood Mackenzie, який займається операціями в Мексиканській затоці.

З його слів, нове обладнання обіцяє, що Chevron's Anchor і схожі проєкти Beacon Offshore Energy і BP забезпечать загальний обсяг видобутку 300 тис. барелів нової нафти, а також 2 млрд барелів нафти, яка раніше була недоступна в США, для виробників.

«Ці поля надвисокого тиску стануть великим рушієм зростання видобутку в Мексиканській затоці», - додав Усоро.

Видобуток у Мексиканській затоці нижчий за рекордний рівень 2019 року в 2 млн барелів на день (б/д), і додаткова нафта може допомогти повернути регіон до свого піка видобутку.

У компанії BP є власна технологія високого тиску, яка, як вона сподівається, зможе отримати 10 млрд барелів відомої нафти. Її перший 20-тисячний проєкт, Kaskida, було виявлено 2006 року й відкладено через відсутність технології високого тиску.

Такі родовища нафти під високим тиском і високою температурою, які виграють від технології 20K, знаходяться біля узбережжя Бразилії, Анголи й Нігерії, сказав Адітя Раві, аналітик Rystad Energy. Полігоном для нової техніки стане Мексиканська затока.

У Бразилії є великі шельфові розробки, які «є головними кандидатами для майбутнього застосування технології 20K через складне середовище високого тиску й високої температури», сказав він.

Включаючи родовища за межами США, понад 5 млрд барелів нафти й газу з відомих ресурсів у всьому світі можуть отримати користь від цієї технології, сказав Раві. Ці обсяги дорівнюють приблизно 50 дням поточного глобального виробництва.