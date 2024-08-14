Нафта зростає на побоюваннях війни на Близькому Сході, запаси нафти в США скоротилися

Ціни на нафту зросли в середу після того, як галузевий звіт показав, що запаси нафти і бензину в США скоротилися, а також на тлі очікування можливого розширення війни між Ізраїлем і Газою, що може вплинути на світове постачання нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:40 EET зросли на 56 центів, або на 0,7%, до 81,25 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 59 центів, або на 0,8%, до 78,94 долара за барель.

Ключовий виробник нафти на Близькому Сході Іран ще не відповів на вбивство чиновника ХАМАС у своїй столиці, в якому він звинувачує Ізраїль. Але будь-яка ескалація конфлікту на Близькому Сході - це явний ризик зростання цін на нафту протягом наступних шести місяців і, можливо, навіть довше, вважає Вівек Дхар, аналітик Commonwealth Bank of Australia.

"Масштаби помсти з боку Ірану, а також відповідь Ізраїлю, ймовірно, визначатимуть, чи переросте нинішній конфлікт на Близькому Сході в регіональний конфлікт", - сказав Дхар.

"Безпосереднім предметом занепокоєння для ринку будуть атаки на постачання нафти та інфраструктуру Ірану. На Іран припадає 3-4% світового попиту на нафту, з яких 25-50% експортується".

Іран пообіцяв сувору відповідь на вбивство лідера ХАМАС наприкінці минулого місяця. Ізраїль не підтвердив і не спростував свою причетність до цього вбивства, але воює в Газі проти ХАМАС після того, як угруповання напало на Ізраїль у жовтні. Для протидії Ірану ВМС США направили на Близький Схід військові кораблі і підводний човен.

"Якщо на Близькому Сході розвинеться більш широкий конфлікт, це, ймовірно, загрожуватиме не лише іранським поставкам, але й нафті, що рухається через ключові точки на Близькому Сході", - зазначають аналітики ANZ Research у своїй записці в середу.

"Це може поставити під загрозу постачання понад 20 мільйонів барелів нафти на добу".

Минулого тижня запаси сирої нафти і бензину в США скоротилися, в той час як запаси дистилятів зросли, повідомляють джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок.

За даними API, запаси сирої нафти за тиждень, що закінчився 9 серпня, скоротилися на 5,21 млн барелів, повідомили джерела на умовах анонімності. Запаси бензину зменшилися на 3,69 млн барелів, а дистилятів зросли на 612 000 барелів.

Зменшення запасів може свідчити про зростання попиту в США, найбільшому споживачі нафти у світі.

Офіційні урядові дані від Управління енергетичної інформації будуть опубліковані пізніше в середу.

Обмежуючи зростання цін на нафту, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у вівторок залишило свій прогноз зростання світового попиту на нафту на 2024 рік без змін, але знизило оцінку на 2025 рік, посилаючись на вплив ослаблення китайської економіки на споживання.