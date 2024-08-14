Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта зростає на побоюваннях війни на Близькому Сході, запаси нафти в США скоротилися

 

Ціни на нафту зросли в середу після того, як галузевий звіт показав, що запаси нафти і бензину в США скоротилися, а також на тлі очікування можливого розширення війни між Ізраїлем і Газою, що може вплинути на світове постачання нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:40 EET зросли на 56 центів, або на 0,7%, до 81,25 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 59 центів, або на 0,8%, до 78,94 долара за барель.

Ключовий виробник нафти на Близькому Сході Іран ще не відповів на вбивство чиновника ХАМАС у своїй столиці, в якому він звинувачує Ізраїль. Але будь-яка ескалація конфлікту на Близькому Сході - це явний ризик зростання цін на нафту протягом наступних шести місяців і, можливо, навіть довше, вважає Вівек Дхар, аналітик Commonwealth Bank of Australia.

"Масштаби помсти з боку Ірану, а також відповідь Ізраїлю, ймовірно, визначатимуть, чи переросте нинішній конфлікт на Близькому Сході в регіональний конфлікт", - сказав Дхар.

"Безпосереднім предметом занепокоєння для ринку будуть атаки на постачання нафти та інфраструктуру Ірану. На Іран припадає 3-4% світового попиту на нафту, з яких 25-50% експортується".

Іран пообіцяв сувору відповідь на вбивство лідера ХАМАС наприкінці минулого місяця. Ізраїль не підтвердив і не спростував свою причетність до цього вбивства, але воює в Газі проти ХАМАС після того, як угруповання напало на Ізраїль у жовтні. Для протидії Ірану ВМС США направили на Близький Схід військові кораблі і підводний човен.

"Якщо на Близькому Сході розвинеться більш широкий конфлікт, це, ймовірно, загрожуватиме не лише іранським поставкам, але й нафті, що рухається через ключові точки на Близькому Сході", - зазначають аналітики ANZ Research у своїй записці в середу.

"Це може поставити під загрозу постачання понад 20 мільйонів барелів нафти на добу".

Минулого тижня запаси сирої нафти і бензину в США скоротилися, в той час як запаси дистилятів зросли, повідомляють джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок.

За даними API, запаси сирої нафти за тиждень, що закінчився 9 серпня, скоротилися на 5,21 млн барелів, повідомили джерела на умовах анонімності. Запаси бензину зменшилися на 3,69 млн барелів, а дистилятів зросли на 612 000 барелів.

Зменшення запасів може свідчити про зростання попиту в США, найбільшому споживачі нафти у світі.

Офіційні урядові дані від Управління енергетичної інформації будуть опубліковані пізніше в середу.

Обмежуючи зростання цін на нафту, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у вівторок залишило свій прогноз зростання світового попиту на нафту на 2024 рік без змін, але знизило оцінку на 2025 рік, посилаючись на вплив ослаблення китайської економіки на споживання.
За матеріалами: reuters.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3464
  0,0634
 0,15
EUR
 1
 45,1957
  0,0899
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0181  0,06 0,14 41,6250  0,06 0,14
EUR 44,9404  0,16 0,36 45,7200  0,19 0,41

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3450  0,09 0,22 41,3650  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес