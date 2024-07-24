Ризик припинення постачання дизпалива зі Словаччини: Погрози Фіцо не загрожують українському ринку пального

Зменшення або припинення постачань дизельного пального зі Словаччини має ненульову ймовірність, проте дефіцит Україні не загрожує. Про це enkorr повідомили учасники ринку.

Паливо з Угорщини й Словаччини поки що продовжує надходити на український ринок. Минулого тижня компанії розмитнили 6 тис. тонн дизелю. «Сигналів про припинення постачань поки що не було, проте така ймовірність існує», - зазначив один із великих імпортерів дизпального з Угорщини.

З Угорщини й Словаччини в Україну постачається паливо, яке вироблене з неросійської нафти. Припинення прокачування сировини з «лукойлу» суттєво зменшує можливості Угорщини й Словаччини виробляти нафтопродукти.

«Якщо в Словаччині виникне дефіцит палива, то вибір, який ринок наповнювати в першу чергу, український чи внутрішній, очевидний. Постачання, швидше за все, до нуля не впадуть, але можуть суттєво зменшитися», - додає співрозмовник.

Компанія MOL входить у перший десяток постачальників дизпального на український ринок. У I півріччі в Україну було відвантажено 260,7 тис. тонн продукту, що становить 8% від загального обсягу імпорту.

ʼТрейдери вважають, що значного впливу на забезпечення українського ринку палива можливе скорочення або припинення постачань зі Словаччини не чинитиме. «Є потужні канали залізничних постачань із Польщі й Литви. На півдні також достатньо продукту й логістичних можливостей», - зазначив один із трейдерів.

Минулого тижня стало відомо, що Україна припинила прокачування нафти російської компанії «лукойл» через нафтопровід «дружба» на адресу нафтопереробних заводів (НПЗ) MOL, розташованих в Угорщині й Словаччині. Щорічно на угорський завод у Сазхалобаті надходило близько 2 млн тонн нафти від «лукойлу», а на Slovnaft у Братиславі - 2,5 млн тонн. Тобто йдеться про 40% обсягів постачань сировини на заводи MOL. Найбільшого удару зазнає словацький завод компанії, адже частка лукойлівської нафти в її переробленні становила 45%. На цьому тлі прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо попередив, що санкції проти «лукойлу» можуть призвести до припинення постачань дизпального в Україну.