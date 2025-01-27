Ціни на нафту стабілізувалися, Brent на рівні $78,54 за барель

Ціни на нафту в понеділок стабілізувалися поблизу рівня закриття п'ятниці після того, як під час торгів чергували зниження зі зростанням.

Ціна березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 13:20 EET становила $78,54 за барель, що на 0,05% вище за ціну закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) торгувалася зі зниженням на 0,03%, по $74,64 за барель.

Минулого тижня Brent подешевшала на 2,8%, WTI - на 3,5%.

Ринки реагують на заяви президента США Дональда Трампа і дані Китаю. Минулими вихідними Трамп доручив своїй адміністрації негайно запровадити 25-відсоткові мита та інші обмежувальні заходи щодо Колумбії через відмову влади країни прийняти два літаки з нелегальними мігрантами, яких депортують зі США. Пізніше Білий дім оголосив, що мита наразі не набудуть чинності, оскільки уряд Колумбії погодився на всі умови Вашингтона.

"Хоча санкції і не набули чинності, вони спричинили нервозність у зв'язку з готовністю Трампа чинити тиск на всіх, на кого буде потрібно, для досягнення його цілей", - зазначив аналітик SEB Б'ярн Шилдроп.

Виступаючи минулого тижня в Давосі, Дональд Трамп закликав країни ОПЕК опустити ціни на нафту для прискорення завершення українського конфлікту.

Водночас Трамп пригрозив посилити санкції проти експорту нафти з Росії.

Раніше американський президент пообіцяв запровадити 25-відсоткові мита на імпорт товарів із Мексики і Канади з 1 лютого, припустивши можливість запровадження мит на імпорт з Євросоюзу і Китаю. Крім того, він заявляв про намір нарощувати виробництво енергоносіїв у США.

Знижувальний тиск на котирування чинять також слабкі економічні дані Китаю, який є одним з найбільших імпортерів нафти.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у переробній промисловості Китаю несподівано знизився в січні, опустившись до мінімальних за п'ять місяців 49,1 пункту порівняно з 50,1 пункту місяцем раніше, повідомило Державне статистичне управління. Консенсус-прогноз, представлений Trading Economics, не передбачав зміни показника.

