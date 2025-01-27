Глава Придністров'я відхилив план України «вугілля в обмін на електроенергію»

Глава Придністровського регіону Молдови Вадим Красносельський відхилив пропозицію України надати Молдові вугілля та відправити фахівців для відновлення роботи Молдовської ДРЕС у Придністров'ї. Про це Красносельський сказав у понеділок, 27 січня.

Вугілля - альтернативне паливо для Молдовської ДРЕС, раніше вона працювала на безплатному газі з Росії. Красносельський сказав, що останній раз вугілля на цю станцію постачали ще у 2013 році. Це робила українська компанія ДТЕК.

Глава Придністров'я назвав пропозицію України "спекулятивним варіантом" і нагадав, що ДРЕС працює на антрациті, а "Україна пропонує вугілля, яке не підходить за технологією для нашої станції".

"У нас два вугільні генератори, два вугільні блоки - вони працюють на антрациті. Водночас можлива технічна переробка одного з блоків, але скажу, скільки це займає часу та грошей. Переробка лише одного блоку - це понад рік за нормальних умов, яких у нас немає, і коштує понад 50 млн євро. Ось відповідь на всі запитання", - сказав лідер самопроголошеного Придністров'я.

25 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова постачати вугілля на ДРЕС у Придністров'ї за низькою ціною або навіть безоплатно, якщо в обмін на це отримає електроенергію для України та Молдови.

Водночас він попередив, що ситуація може ускладнитися через можливе втручання Росії. Зеленський припустив, що Кремль може використати газ як важіль впливу на ситуацію в регіоні.

27 січня російський "Комерсант" написав, що компанія Moldovagaz веде переговори з угорськими MOL та MVM щодо можливих закупівель газу для Придністров'я.

За інформацією співрозмовників видання, постачання можуть розпочатися у лютому, якщо угоди вдасться досягти найближчим часом. Поки що йдеться про постачання до кінця березня-початку квітня. Маршрут та вартість постачання незрозумілі.

Придністров'ю потрібно близько 3 млн кубометрів газу на добу. Вільних обсягів газу угорські компанії не мають.