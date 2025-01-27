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АНАЛІТИКА

Єврокомісія заявила, що продовжить переговори з Україною щодо транзиту газу

 

Європейська комісія продовжить переговори з Україною про постачання природного газу до Європи та залучить до цих обговорень Угорщину та Словаччину.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву комісії.

Цю заяву зачитали послам ЄС у понеділок вранці перед засіданням міністрів закордонних справ, які обговорюватимуть продовження санкцій проти Росії. Санкції мають оновлюватися кожні шість місяців.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан минулого тижня заявив, що санкції завдають шкоди економіці Угорщини, і що для енергетичної безпеки ЄС необхідно відновити постачання газу через Україну.

"Комісія готова продовжувати обговорення з Україною щодо постачання газу до Європи через газотранспортну систему України. Комісія готова залучити до цього процесу Угорщину разом зі Словаччиною", - йдеться у заяві.

Постачання російського газу через Україну припинилися 1 січня після закінчення терміну дії транзитного контракту. Словаччина та Угорщина наполягають, щоб ЄС втрутився і відновив постачання через головний трубопровід.

Стаття на тему:

27.01.2025 ЗМІ дізналися деталі угорського ультиматуму в ЄС: вимагають тиснути на Україну
Угорщина вимагає від ЄС тиснути на Україну для збереження транзиту російської нафти та вести діалог про транзит газу в обмін на свою згоду підтримати продовження економічних санкцій проти РФ.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

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