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Єврокомісія заявила, що продовжить переговори з Україною щодо транзиту газу
14:10 27.01.2025 |
Європейська комісія продовжить переговори з Україною про постачання природного газу до Європи та залучить до цих обговорень Угорщину та Словаччину.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву комісії.
Цю заяву зачитали послам ЄС у понеділок вранці перед засіданням міністрів закордонних справ, які обговорюватимуть продовження санкцій проти Росії. Санкції мають оновлюватися кожні шість місяців.
Прем'єр-міністр Віктор Орбан минулого тижня заявив, що санкції завдають шкоди економіці Угорщини, і що для енергетичної безпеки ЄС необхідно відновити постачання газу через Україну.
"Комісія готова продовжувати обговорення з Україною щодо постачання газу до Європи через газотранспортну систему України. Комісія готова залучити до цього процесу Угорщину разом зі Словаччиною", - йдеться у заяві.
Постачання російського газу через Україну припинилися 1 січня після закінчення терміну дії транзитного контракту. Словаччина та Угорщина наполягають, щоб ЄС втрутився і відновив постачання через головний трубопровід.
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Угорщина вимагає від ЄС тиснути на Україну для збереження транзиту російської нафти та вести діалог про транзит газу в обмін на свою згоду підтримати продовження економічних санкцій проти РФ.
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