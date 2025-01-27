Жолнович: Із 2026 р. можуть розпочатися перші накопичення в рамках накопичувальної пенсійної системи

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович заявляє, що з 2026 року можуть розпочатися перші накопичення в рамках накопичувальної пенсійної системи.

"Законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему розробив Кабінет Міністрів, ми вже провели перший раунд узгодження з усіма центральними органами виконавчої влади. Зараз зводимо до кінця застереження, які було висловлено, погоджуємо цифри з Міністерством фінансів", - сказала Жолнович на пресконференції в понеділок у Києві.

Вона висловила впевненість, що у 2025 році в рамках найближчих місяців законопроєкт буде внесено до Верховної Ради, щоб ухвалити його та розпочати технічну підготовку до впровадження накопичувальної системи.

"Цього року законодавство, розробляємо ІТ-систему, напрацьовуємо концепт ощадливого та ефективного державного накопичувального фонду, і дасть Бог із 2026 року можемо розпочати перші накопичення", - підсумувала міністр.

Як повідомлялося, 3 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 2025 року планується впровадження в Україні базової соціальної допомоги та ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему.

У вересні 2024 року перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак повідомила, що реформу солідарної пенсійної системи розроблено, її обговорюють із Міністерством фінансів України. Міністр соцполітики Оксана Жолнович заявила, що відомство планує впроваджувати накопичувальну пенсійну систему із 2026 року, а також прогнозувала запуск нової солідарної пенсійної системи з липня 2025 року.

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 2024 року буде проведено реформу солідарної пенсійної системи.

У жовтні 2023 року міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що уряд підготує всю інфраструктуру для накопичувальної пенсійної системи до 2025 року, але якщо війна триватиме, то запустити її можна буде тільки після перемоги.