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Минулого тижня Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах 56 мільйонів
17:11 27.01.2025 |
Минулого тижня Фонд державного майна України провів 9 онлайн-аукціонів з приватизації в системі "Прозорро.Продажі" на 56,01 млн гривень.
Про це повідомляє прес-служба ФДМУ у Facebook.
За даними Фонду, за право власності на об'єкти змагалися 126 учасників, що у середньому становить 14 потенційних покупців на один лот. Зростання ціни проданих об'єктів приватизації відбулося у 33,39 раза.
Найдорожчим лотом минулого тижня стала адміністративна будівля у Черкасах. За право власності на об'єкт змагалися 46 учасників. Завдяки високій конкуренції відбулося шалене зростання вартості: зі стартової - 13 211 гривень, до фінальної - 31 мільйон гривень.
На цьому тижні ФДМУ планує провести 20 онлайн-аукціонів з приватизації державного майна.
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