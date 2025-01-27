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АНАЛІТИКА

Минулого тижня Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах 56 мільйонів

17:11 27.01.2025 |

Економіка

 

Минулого тижня Фонд державного майна України провів 9 онлайн-аукціонів з приватизації в системі "Прозорро.Продажі" на 56,01 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба ФДМУ у Facebook.

За даними Фонду, за право власності на об'єкти змагалися 126 учасників, що у середньому становить 14 потенційних покупців на один лот. Зростання ціни проданих об'єктів приватизації відбулося у 33,39 раза.

Найдорожчим лотом минулого тижня стала адміністративна будівля у Черкасах. За право власності на об'єкт змагалися 46 учасників. Завдяки високій конкуренції відбулося шалене зростання вартості: зі стартової - 13 211 гривень, до фінальної - 31 мільйон гривень.

На цьому тижні ФДМУ планує провести 20 онлайн-аукціонів з приватизації державного майна.
За матеріалами: Економічна правда
 

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