Минулого тижня Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах 56 мільйонів

Минулого тижня Фонд державного майна України провів 9 онлайн-аукціонів з приватизації в системі "Прозорро.Продажі" на 56,01 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба ФДМУ у Facebook.

За даними Фонду, за право власності на об'єкти змагалися 126 учасників, що у середньому становить 14 потенційних покупців на один лот. Зростання ціни проданих об'єктів приватизації відбулося у 33,39 раза.

Найдорожчим лотом минулого тижня стала адміністративна будівля у Черкасах. За право власності на об'єкт змагалися 46 учасників. Завдяки високій конкуренції відбулося шалене зростання вартості: зі стартової - 13 211 гривень, до фінальної - 31 мільйон гривень.

На цьому тижні ФДМУ планує провести 20 онлайн-аукціонів з приватизації державного майна.