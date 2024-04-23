Ціни на нафту стабілізуються, напруженість на Близькому Сході залишається в центрі уваги

Ціни на нафту зросли у вівторок після падіння на попередній сесії, оскільки інвестори продовжували оцінювати ризики, пов'язані з геополітичними побоюваннями на Близькому Сході.

Світові ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:08 EET торгувались на 27 центів вище, на рівні 87,27 доларів, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate також зросли на 26 центів до 82,16 доларів за барель.

Обидва еталони впали на 29 центів на попередній сесії на ознаках того, що нещодавня ескалація напруженості між Ізраїлем та Іраном мала незначний короткостроковий вплив на постачання нафти з регіону.

"Зменшення премії за геополітичний ризик нещодавно знизило ціни на нафту, оскільки постачання не було суттєво порушено, - говорить Сугандха Сачдева, засновник дослідницької компанії SS WealthStreet, що базується в Делі, - але розвиток подій, що відбуваються в регіоні, мало вплинув на ціни на нафту.

За її словами, геополітичний ландшафт, що змінюється, залишається критично важливим для цін на сиру нафту.

"Хоча немає жодних ознак неминучої повномасштабної війни між залученими країнами, будь-яка ескалація напруженості може швидко змінити поточну тенденцію", - додала Сачдева.

Аналітики ANZ підтримали цю думку і підкреслили, що США схвалили нові санкції щодо нафтового сектору Ірану, які розширюють чинні санкції, включаючи іноземні порти, судна і нафтопереробні заводи, які свідомо переробляють або відвантажують іранську нафту.

Крім того, міністри закордонних справ ЄС у понеділок досягли принципової згоди щодо розширення санкцій проти Ірану після ракетної та безпілотної атаки Тегерана на Ізраїль, заявив глава зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель.

"Геополітичний фон все ще пов'язаний з великою кількістю ризиків на даний момент, тому, очевидно, ми будемо спостерігати велику волатильність, поки не буде набагато більше ясності", - сказали аналітики ANZ в подкасті.

Ізраїльські війська з боєм повернулися в східну частину Хан-Юніса під час несподіваного рейду, повідомили в понеділок місцеві жителі, що змусило людей, які повернулися до покинутих будинків в руїнах головного міста південної частини сектора Газа, знову тікати звідти.

Інвестори очікують публікації даних про валовий внутрішній продукт США і березневих даних про витрати на особисте споживання - ключового показника інфляції ФРС - наприкінці цього тижня, щоб оцінити траєкторію монетарної політики.

Згідно з попереднім опитуванням аналітиків Reuters, очікується, що запаси сирої нафти в США збільшилися минулого тижня, в той час як запаси нафтопродуктів, ймовірно, скоротилися.

"Стійкі показники інфляції в США, яструбині заяви ключових чиновників ФРС і зростання запасів в США - все це виступає в якості обмежувачів зростання цін на сиру нафту", - сказав Сачдева.