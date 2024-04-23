Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту стабілізуються, напруженість на Близькому Сході залишається в центрі уваги

 

Ціни на нафту зросли у вівторок після падіння на попередній сесії, оскільки інвестори продовжували оцінювати ризики, пов'язані з геополітичними побоюваннями на Близькому Сході.

Світові ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:08 EET торгувались на 27 центів вище, на рівні 87,27 доларів, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate також зросли на 26 центів до 82,16 доларів за барель.

Обидва еталони впали на 29 центів на попередній сесії на ознаках того, що нещодавня ескалація напруженості між Ізраїлем та Іраном мала незначний короткостроковий вплив на постачання нафти з регіону.

"Зменшення премії за геополітичний ризик нещодавно знизило ціни на нафту, оскільки постачання не було суттєво порушено, - говорить Сугандха Сачдева, засновник дослідницької компанії SS WealthStreet, що базується в Делі, - але розвиток подій, що відбуваються в регіоні, мало вплинув на ціни на нафту.

За її словами, геополітичний ландшафт, що змінюється, залишається критично важливим для цін на сиру нафту.

"Хоча немає жодних ознак неминучої повномасштабної війни між залученими країнами, будь-яка ескалація напруженості може швидко змінити поточну тенденцію", - додала Сачдева.

Аналітики ANZ підтримали цю думку і підкреслили, що США схвалили нові санкції щодо нафтового сектору Ірану, які розширюють чинні санкції, включаючи іноземні порти, судна і нафтопереробні заводи, які свідомо переробляють або відвантажують іранську нафту.

Крім того, міністри закордонних справ ЄС у понеділок досягли принципової згоди щодо розширення санкцій проти Ірану після ракетної та безпілотної атаки Тегерана на Ізраїль, заявив глава зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель.

"Геополітичний фон все ще пов'язаний з великою кількістю ризиків на даний момент, тому, очевидно, ми будемо спостерігати велику волатильність, поки не буде набагато більше ясності", - сказали аналітики ANZ в подкасті.

Ізраїльські війська з боєм повернулися в східну частину Хан-Юніса під час несподіваного рейду, повідомили в понеділок місцеві жителі, що змусило людей, які повернулися до покинутих будинків в руїнах головного міста південної частини сектора Газа, знову тікати звідти.

Інвестори очікують публікації даних про валовий внутрішній продукт США і березневих даних про витрати на особисте споживання - ключового показника інфляції ФРС - наприкінці цього тижня, щоб оцінити траєкторію монетарної політики.

Згідно з попереднім опитуванням аналітиків Reuters, очікується, що запаси сирої нафти в США збільшилися минулого тижня, в той час як запаси нафтопродуктів, ймовірно, скоротилися.

"Стійкі показники інфляції в США, яструбині заяви ключових чиновників ФРС і зростання запасів в США - все це виступає в якості обмежувачів зростання цін на сиру нафту", - сказав Сачдева.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,7836
  0,0043
 0,01
EUR
 1
 42,3118
  0,0703
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3897  0,17 0,42 39,9597  0,20 0,50
EUR 42,1145  0,21 0,50 42,9172  0,23 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5750  0,20 0,52 39,5950  0,23 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес