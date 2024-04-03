Нафта стабільна, в той час як ринок спостерігає за геополітичними ризиками поставок

Ціни на нафту стабілізувалися в середу, оскільки інвестори звернули увагу на занепокоєння щодо поставок нафти і палива після атаки України на російські нафтопереробні заводи і потенційного розширення війни між Ізраїлем і ХАМАСом, що може безпосередньо торкнутися Ірану.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:15 EET на червень зросли на 4 центи до $88,98 за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate на травень впали на 4 центи до $85,11 за барель.

І Brent, і WTI зросли на 1,7% протягом попередньої сесії до найвищого рівня з жовтня.

Ціни різко зросли після того, як український безпілотник атакував ще один російський нафтопереробний завод, що загрожувало вивести з ладу ще більшу частину переробних потужностей країни, обмеживши випуск бензину і дизельного палива. Росія входить до трійки найбільших світових виробників нафти і є одним з найбільших експортерів нафтопродуктів.

Інвестори також стурбовані тим, що помста Ірану Ізраїлю за атаку в понеділок, в результаті якої загинули високопоставлені військові, може потенційно призвести до перебоїв з постачанням у ключовому регіоні видобутку нафти на Близькому Сході після того, як він пообіцяв помститися. Іран, який надає підтримку бойовикам ХАМАС, що воюють з Ізраїлем у Газі, є третім за величиною виробником нафти в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

"Геополітична напруженість продовжує створювати невизначеність щодо потенційних перебоїв у постачанні", - сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг, додавши, що ціни на нафту продовжили зростання до п'ятимісячного максимуму, при цьому тенденція зберігає тенденцію до підвищення.

На додачу до занепокоєння щодо поставок, мексиканська державна енергетична компанія Pemex попросила свій торговий підрозділ скасувати до 436 000 барелів на добу експорту сирої нафти цього місяця, оскільки вона готується до переробки вітчизняної нафти на новому нафтопереробному заводі Dos Bocas, як свідчить внутрішній документ, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Перші ознаки також вказують на те, що запаси нафти в США, найбільшому споживачі нафти в світі, скорочуються після того, як у вівторок трейдери повідомили, що дані Американського інституту нафти показали, що минулого тижня запаси нафти скоротилися на 2,3 мільйона барелів.

Це більше, ніж 1,5 мільйона барелів, які прогнозували аналітики в опитуванні Reuters.

Уряд США опублікує дані про запаси в середу о 14:30 за Гринвічем.

Міністерська група ОПЕК і її союзників, включаючи Росію, відома як ОПЕК+, навряд чи рекомендуватиме будь-які зміни в політиці видобутку нафти на засіданні в середу, повідомили Reuters п'ять джерел в ОПЕК+.