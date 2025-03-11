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Україна запускає єЧергу для порожніх фур
17:25 10.03.2025 |
У межах системи єЧерга Міністерство розвитку громад і територій запускає запис до окремих черг для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн на п'яти пунктах пропуску. Про це пресслужба міністерства повідомила в понеділок, 10 березня.
Це рішення має забезпечити більш прогнозований час перетину кордону для транспорту з вантажем.
Йдеться про одні з найбільших пунктів пропуску:
→ Ужгород - Вишнє Нємецьке (Словаччина);
→ Краківець - Корчова (Польща);
→ Шегині - Медика (Польща);
→ Рава-Руська - Гребенне (Польща);
→ Чоп - Захонь (Угорщина).
Запис у новий тип черги для порожніх вантажівок буде відкрито о 12:00 11 березня (Ужгород - Вишнє-Нємецьке), 18 березня (Краківець - Корчова, Шегині - Медика, Рава-Руська - Гребенне) та 25 березня (Чоп - Захонь).
Вантажівки, які перевозять товари з особливим режимом зберігання та забирають вантаж незадовго до перетину кордону, мають реєструватись у чергу для завантажених, наголосили в Мінрозвитку. У такому разі система єЧерга верифікує відповідний код вантажу й черга буде збережена.
Якщо транспорт буде зареєстрований у порожню чергу, а згодом буде виявлена митна декларація на вантаж, то черга буде скасована автоматично.
Раніше єЧерга була доступна лише для вантажівок масою понад 7,5 тонн. З 11 березня та впродовж місяця Мінрозвитку масштабує систему для перетину кордону на всі ліцензовані вантажні транспортні засоби, включно з автомобілями масою від 3,5 тонн.
Процес торкнеться всіх 23 пунктів пропуску, через які вантажівки перетинають кордон.
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