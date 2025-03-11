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АНАЛІТИКА

Проіндексовані страхові виплати почнуть виплачувати з квітня, – Пенсійний фонд

23:31 10.03.2025 |

Економіка

 

Щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також особам, які мають на це право в разі смерті потерпілого з 1 березня було перераховано на на коефіцієнт 1,115, відтак, виплата перерахованих страхових виплат буде здійснюватися з квітня.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

Там зазначили, що величина підвищення щомісячної виплати визначається індивідуально залежно від розміру призначеної страхової виплати.

"Максимальний розмір збільшення після перерахування страхової виплати - 1 500 грн", - також нагадали в Пенсійному фонді.

Наприкінці січня перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак заявляла, що в межах реформи соціального страхування ті, хто втратив працездатність через хворобу чи травму на роботі, отримуватимуть виплати не менше своєї середньої зарплати.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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