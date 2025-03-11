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Проіндексовані страхові виплати почнуть виплачувати з квітня, – Пенсійний фонд
23:31 10.03.2025 |
Щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також особам, які мають на це право в разі смерті потерпілого з 1 березня було перераховано на на коефіцієнт 1,115, відтак, виплата перерахованих страхових виплат буде здійснюватися з квітня.
Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.
Там зазначили, що величина підвищення щомісячної виплати визначається індивідуально залежно від розміру призначеної страхової виплати.
"Максимальний розмір збільшення після перерахування страхової виплати - 1 500 грн", - також нагадали в Пенсійному фонді.
Наприкінці січня перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак заявляла, що в межах реформи соціального страхування ті, хто втратив працездатність через хворобу чи травму на роботі, отримуватимуть виплати не менше своєї середньої зарплати.
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