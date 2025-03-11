Криза кадрів слабшає. Ринок праці відновився на 93% від довоєнного рівня

Усі ключові показники ринку праці в лютому - кількість кандидатів, відгуків та середній показник конкуренції - відновилися до рівня червня 2023 року, коли розпочався перехід ринку в стан дефіциту кадрів. Загалом ринок праці вже відновився на 93% від довоєнного рівня, йдеться в щомісячному дослідженні порталу з пошуку роботи Work.ua.

У лютому роботодавці розмістили 98 736 вакансій, що на 4% більше, ніж у січні. Найпомітніше зросла кількість у Житомирській (+7%), Кіровоградській, Рівненській, Чернівецькій та Миколаївській (+6%) областях.

У лютому майже половина (44%) від усіх вакансій припадала на 5 категорій із 28:

* Робочі спеціальності, виробництво - 16 703 вакансії, +5% до січня

* Сфера обслуговування - 14535, +5%

* Продаж, закупівля - 12 450, +5%

* Роздрібна торгівля - 11392, +5%

* Логістика, склад, ЗЕД - 10314, +4%.

Ринок праці у лютому помітно поповнився вакансіями на такі посади: ветеринарний лікар (+36% до січня), інженер дронів (+30%), помічник стоматолога (+20%), розвідник (+19%), контент-спеціаліст (+17%).

Ще одна позитивна тенденція - роботодавці і далі активно маркують вакансії позначкою "Перевага ветеранам" - 4413 пропозицій роботи, +18% до січня.

Основна частина претендентів на ринку праці - це молодь з досвідом роботи.

Середня зарплата зростає третій місяць поспіль і у лютому збільшилася до 23 500 грн (+500 грн до січня). Найпомітніше зросли зарплати у вакансіях у таких категоріях:

* Телекомунікації та зв'язок - 30 000 грн, +9% до січня;

* Страхування - 27750 грн, +7%;

* ЗМІ, видавництво, поліграфія - 24 000 грн, +7%;

* IT, комп'ютери, інтернет - 29 250 грн, +6%;

* Будівництво, архітектура - 30 000 грн, +5%;

* Нерухомість - 50 000 грн, +5%;

* Топменеджмент, керівництво вищої ланки - 50 000 грн, +5%.

Кількість вакансій в армії зростає. У лютому Сили оборони розмістили 8652 вакансій (+6%) до січня. 43% відгуків на вакансії до армії надіслали жінки, 57% - чоловіки.