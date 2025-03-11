Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні середня зарплата для обчислення пенсій у січні зросла до 18 660 гривень

22:42 10.03.2025 |

Економіка

 

Середній розмір заробітної плати у січні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 18 660 грн.

Про це повідомила пресслужба ПФУ, передає Укрінформ.

«6 березня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за січень 2025 року. Він становить 18 660 гривень 32 копійки», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, середній розмір заробітної плати у 2024 році, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 17 486,60 грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2870
  0,0743
 0,18
EUR
 1
 44,7716
  0,0435
 0,10

Курс обміну валют на вчора, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9288  0,04 0,09 41,5404  0,02 0,04
EUR 44,2385  0,10 0,23 45,0754  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес