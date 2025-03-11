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В Україні середня зарплата для обчислення пенсій у січні зросла до 18 660 гривень
22:42 10.03.2025 |
Середній розмір заробітної плати у січні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 18 660 грн.
Про це повідомила пресслужба ПФУ, передає Укрінформ.
«6 березня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за січень 2025 року. Він становить 18 660 гривень 32 копійки», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, середній розмір заробітної плати у 2024 році, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 17 486,60 грн.
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