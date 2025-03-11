Рубіо: Україні доведеться піти на територіальні поступки в будь-якій мирній угоді, РФ – робити «складні речі»

Державний секретар США Марко Рубіо у понеділок заявив, що Україні доведеться піти на поступки щодо території, яку Росія захопила з 2014 року, як частину будь-якої угоди про припинення війни. Про це він сказав, коли летів до Джидди, Саудівська Аравія, на переговори з українськими високопосадовцями, повідомляє видання The New York Times.

«Найважливіше, з чим ми поїдемо звідси, - це сильне відчуття того, що Україна готова робити складні речі, так само, як і росіянам доведеться робити складні речі, щоб покласти край цьому конфлікту або принаймні призупинити його в якийсь спосіб», - сказав Рубіо журналістам.

Держсекретар США відмовився запропонувати контури потенційної угоди, але чітко дав зрозуміти, що поступки з обох сторін будуть центральним елементом дипломатії.

«Я думаю, що обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що військового вирішення цієї ситуації не існує», - сказав він. - «Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і очевидно, що Україні буде дуже важко в будь-який розумний проміжок часу змусити росіян повернутися туди, де вони були в 2014 році».

Рубіо додав, що в майбутніх переговорах з Москвою необхідно визначити, чим саме Росія готова поступитися.

У неділю президент США Дональд Трамп, коментуючи майбутні переговори в Саудівській Аравії, висловив сподівання, що «деякі дуже важливі речі можуть відбутися цього тижня».

Український президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна, як ніхто інший, прагне миру, однак для цього потрібні гарантії безпеки. Також перед переговорами в Саудівській Аравії він у телеграмі написав, що «Україна прагне миру з найпершої секунди війни, і ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, - це Росія».

11 березня у Саудівській Аравії мають відбутись переговори між українською та американською делегаціями.

Україну на переговорах представлятимуть Андрій Єрмак, голова офісу президента, а також міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров і заступник голови Офісу президента Павло Паліса. З боку США на зустріч прибуде радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц, держсекретар США Марко Рубіо.

У Кремлі 3 березня заявили, що Росія продовжує свій діалог з Вашингтоном і одночасно з цим «продовжує спеціальну військову операцію (так РФ називає війну проти України), щоб досягти всіх тих цілей, які були поставлені від самого початку». Росія раніше метою «спецоперації» називала «демілітаризацію і денацифікацію України».