Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту знижуються через занепокоєння щодо мит та побоювання уповільнення зростання

 

Ціни на нафту падають другий день поспіль на тлі побоювань щодо потенційної рецесії в США, впливу мит на світове зростання, а також на тлі того, що ОПЕК+ націлилася на збільшення поставок.

О 06:02 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 6 центів, або на 0,1%, до 69,22 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate втратили 13 центів, або 0,2%, до 65,90 долара за барель.

Протекціоністська політика президента США Дональда Трампа сколихнула ринки по всьому світу: Трамп ввів, а потім відклав мита на найбільших постачальників нафти в його країну - Канаду і Мексику, а також підвищив мита на китайські товари. Китай і Канада відповіли власними тарифами.

На вихідних Трамп заявив, що «перехідний період» для економіки є ймовірним, але відмовився прогнозувати, чи може США зіткнутися з рецесією на тлі занепокоєння фондового ринку з приводу його тарифних дій.

«Коментарі Трампа викликали хвилю розпродажів, оскільки інвестори почали враховувати в цінах ризик більш слабкого зростання попиту», - сказав Деніел Хайнс, старший стратег по сировинним товарам в ANZ.

Акції, за якими часто слідують ціни на нафту, впали в понеділок, причому всі три основні американські індекси зазнали різкого падіння. S&P 500 зазнав найбільшого одноденного падіння з 18 грудня, а Nasdaq знизився на 4,0%, що стало найбільшим одноденним відсотковим падінням з вересня 2022 року.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив у неділю, що Трамп не послабить тиск щодо мит на Мексику, Канаду та Китай.

Що стосується пропозиції, то віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив у п'ятницю, що група ОПЕК+ погодилася почати збільшувати видобуток нафти з квітня, але згодом може скасувати це рішення, якщо на ринку виникнуть дисбаланси.

Незважаючи на ринковий шум, ціна Brent на рівні близько 70 доларів за барель є досить сильною підтримкою, і ціни на нафту можуть спробувати здійснити технічний відскок від поточних рівнів, вважає Сувро Саркар, керівник групи енергетичного сектору в DBS Bank, додавши, що реакція ОПЕК+ на пропозицію нафти залишатиметься гнучкою в залежності від ринкових умов.

«Якщо ціни на нафту впадуть нижче позначки 70 доларів за барель протягом тривалого періоду, на нашу думку, збільшення видобутку може бути призупинено. ОПЕК+ також буде уважно стежити за політикою Трампа щодо Ірану та Венесуели», - сказав він.

«США вже забрали у Chevron ліцензію на роботу у Венесуелі, і поки що невідомо, чи будуть посилені санкції проти Ірану. Однак, тим часом, занепокоєння щодо глобального зростання на тлі політичної невизначеності та торгових воєн буде домінувати».

У США запаси сирої нафти, як очікувалося, зросли минулого тижня, в той час як запаси дистилятів і бензину, ймовірно, знизилися, як показало попереднє опитування Reuters в понеділок.

Опитування було проведено напередодні щотижневих звітів галузевої групи Американського інституту нафти, які будуть опубліковані о 16:30 за східним часом (20:30 за Гринвічем) у вівторок, а також Адміністрації енергетичної інформації, статистичного підрозділу Міністерства енергетики США, о 10:30 за східним часом (14:30 за Гринвічем) в середу.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4124
  0,1254
 0,30
EUR
 1
 45,2141
  0,4425
 0,99

Курс обміну валют на вчора, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0148  0,09 0,21 41,5833  0,04 0,10
EUR 44,4019  0,16 0,37 45,2122  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,12 0,28 41,4300  0,11 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес