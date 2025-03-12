Ціни на нафту знижуються через занепокоєння щодо мит та побоювання уповільнення зростання

Ціни на нафту падають другий день поспіль на тлі побоювань щодо потенційної рецесії в США, впливу мит на світове зростання, а також на тлі того, що ОПЕК+ націлилася на збільшення поставок.

О 06:02 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 6 центів, або на 0,1%, до 69,22 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate втратили 13 центів, або 0,2%, до 65,90 долара за барель.

Протекціоністська політика президента США Дональда Трампа сколихнула ринки по всьому світу: Трамп ввів, а потім відклав мита на найбільших постачальників нафти в його країну - Канаду і Мексику, а також підвищив мита на китайські товари. Китай і Канада відповіли власними тарифами.

На вихідних Трамп заявив, що «перехідний період» для економіки є ймовірним, але відмовився прогнозувати, чи може США зіткнутися з рецесією на тлі занепокоєння фондового ринку з приводу його тарифних дій.

«Коментарі Трампа викликали хвилю розпродажів, оскільки інвестори почали враховувати в цінах ризик більш слабкого зростання попиту», - сказав Деніел Хайнс, старший стратег по сировинним товарам в ANZ.

Акції, за якими часто слідують ціни на нафту, впали в понеділок, причому всі три основні американські індекси зазнали різкого падіння. S&P 500 зазнав найбільшого одноденного падіння з 18 грудня, а Nasdaq знизився на 4,0%, що стало найбільшим одноденним відсотковим падінням з вересня 2022 року.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив у неділю, що Трамп не послабить тиск щодо мит на Мексику, Канаду та Китай.

Що стосується пропозиції, то віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив у п'ятницю, що група ОПЕК+ погодилася почати збільшувати видобуток нафти з квітня, але згодом може скасувати це рішення, якщо на ринку виникнуть дисбаланси.

Незважаючи на ринковий шум, ціна Brent на рівні близько 70 доларів за барель є досить сильною підтримкою, і ціни на нафту можуть спробувати здійснити технічний відскок від поточних рівнів, вважає Сувро Саркар, керівник групи енергетичного сектору в DBS Bank, додавши, що реакція ОПЕК+ на пропозицію нафти залишатиметься гнучкою в залежності від ринкових умов.

«Якщо ціни на нафту впадуть нижче позначки 70 доларів за барель протягом тривалого періоду, на нашу думку, збільшення видобутку може бути призупинено. ОПЕК+ також буде уважно стежити за політикою Трампа щодо Ірану та Венесуели», - сказав він.

«США вже забрали у Chevron ліцензію на роботу у Венесуелі, і поки що невідомо, чи будуть посилені санкції проти Ірану. Однак, тим часом, занепокоєння щодо глобального зростання на тлі політичної невизначеності та торгових воєн буде домінувати».

У США запаси сирої нафти, як очікувалося, зросли минулого тижня, в той час як запаси дистилятів і бензину, ймовірно, знизилися, як показало попереднє опитування Reuters в понеділок.

Опитування було проведено напередодні щотижневих звітів галузевої групи Американського інституту нафти, які будуть опубліковані о 16:30 за східним часом (20:30 за Гринвічем) у вівторок, а також Адміністрації енергетичної інформації, статистичного підрозділу Міністерства енергетики США, о 10:30 за східним часом (14:30 за Гринвічем) в середу.