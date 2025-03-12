Фінансові новини
- |
- 12.03.25
- |
- 08:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту знижуються через занепокоєння щодо мит та побоювання уповільнення зростання
08:44 11.03.2025 |
Ціни на нафту падають другий день поспіль на тлі побоювань щодо потенційної рецесії в США, впливу мит на світове зростання, а також на тлі того, що ОПЕК+ націлилася на збільшення поставок.
О 06:02 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 6 центів, або на 0,1%, до 69,22 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate втратили 13 центів, або 0,2%, до 65,90 долара за барель.
Протекціоністська політика президента США Дональда Трампа сколихнула ринки по всьому світу: Трамп ввів, а потім відклав мита на найбільших постачальників нафти в його країну - Канаду і Мексику, а також підвищив мита на китайські товари. Китай і Канада відповіли власними тарифами.
На вихідних Трамп заявив, що «перехідний період» для економіки є ймовірним, але відмовився прогнозувати, чи може США зіткнутися з рецесією на тлі занепокоєння фондового ринку з приводу його тарифних дій.
«Коментарі Трампа викликали хвилю розпродажів, оскільки інвестори почали враховувати в цінах ризик більш слабкого зростання попиту», - сказав Деніел Хайнс, старший стратег по сировинним товарам в ANZ.
Акції, за якими часто слідують ціни на нафту, впали в понеділок, причому всі три основні американські індекси зазнали різкого падіння. S&P 500 зазнав найбільшого одноденного падіння з 18 грудня, а Nasdaq знизився на 4,0%, що стало найбільшим одноденним відсотковим падінням з вересня 2022 року.
Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив у неділю, що Трамп не послабить тиск щодо мит на Мексику, Канаду та Китай.
Що стосується пропозиції, то віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив у п'ятницю, що група ОПЕК+ погодилася почати збільшувати видобуток нафти з квітня, але згодом може скасувати це рішення, якщо на ринку виникнуть дисбаланси.
Незважаючи на ринковий шум, ціна Brent на рівні близько 70 доларів за барель є досить сильною підтримкою, і ціни на нафту можуть спробувати здійснити технічний відскок від поточних рівнів, вважає Сувро Саркар, керівник групи енергетичного сектору в DBS Bank, додавши, що реакція ОПЕК+ на пропозицію нафти залишатиметься гнучкою в залежності від ринкових умов.
«Якщо ціни на нафту впадуть нижче позначки 70 доларів за барель протягом тривалого періоду, на нашу думку, збільшення видобутку може бути призупинено. ОПЕК+ також буде уважно стежити за політикою Трампа щодо Ірану та Венесуели», - сказав він.
«США вже забрали у Chevron ліцензію на роботу у Венесуелі, і поки що невідомо, чи будуть посилені санкції проти Ірану. Однак, тим часом, занепокоєння щодо глобального зростання на тлі політичної невизначеності та торгових воєн буде домінувати».
У США запаси сирої нафти, як очікувалося, зросли минулого тижня, в той час як запаси дистилятів і бензину, ймовірно, знизилися, як показало попереднє опитування Reuters в понеділок.
Опитування було проведено напередодні щотижневих звітів галузевої групи Американського інституту нафти, які будуть опубліковані о 16:30 за східним часом (20:30 за Гринвічем) у вівторок, а також Адміністрації енергетичної інформації, статистичного підрозділу Міністерства енергетики США, о 10:30 за східним часом (14:30 за Гринвічем) в середу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США відновлюють допомогу Україні та обмін розвідданими
|Зеленський: пропозиція США щодо припинення вогню стосуватиметься всієї лінії фронту
|Сибіга про тимчасове припинення вогню на 30 днів : Це у жодному разі не про заморожений конфлікт
|У Трампа кажуть, що обговорювали гарантії безпеки з Україною у Саудівській Аравії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|Genesis відкриває офіс у Львові, спершу тут працюватиме близько 100 людей
|В Україні відбулася пілотна видача аграрної ноти
|Мінфін підняв ставки за ринковими ОВДП на 0,5 в.п. слід за підвищенням облікової на 1 в.п.
|Закон «Про рекламу» пройшов перше читання у Раді
|В Україні створюють ще один індустріальний парк - «Карпати»
|Торік в Україні ввели в експлуатацію 13 великих вітрових турбін
|Пошкоджені РФ потужності приблизно 25% газовидобутку України можна відновити не раніше вересня-листопада - директор ЦДЕ
Бізнес
|Політика Ілона Маска може нашкодити продажам Tesla у Китаї
|Маск заявив про масштабну кібератаку на його соцмережу X
|Mercedes-Benz впроваджує бірюзове підсвічування фар для позначення автоматизованого водіння у Німеччині
|Футбольний клуб Раяна Рейнолдса подорожчав у 50 разів, відколи він його купив
|Як ЄС планує зробити європейські авто конкурентоздатними
|YouTube офіційно представляє Premium Lite – блокувальник реклами за $7,99
|Instagram тестує функцію спільних каналів, як в Discord