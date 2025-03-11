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Держава компенсує 15% за купівлю української техніки: перелік збільшили на 73 позиції
22:21 10.03.2025 |
Міністерство економіки України розширило перелік вітчизняної колісної, будівельної, спеціальної техніки та енергетичного обладнання, вартість якого компенсується на 15% у межах державної політики "Зроблено в Україні".
Про це повідомляє Мінекономіки, передає Укрінформ.
"Міністерство економіки України оновило перелік колісної, будівельної, спеціальної техніки та енергетичного обладнання вітчизняного виробництва, покупці якого можуть отримати 15% компенсації вартості (без ПДВ). До списку додано 73 нові позиції. Тепер у переліку 520 найменувань від 24 заводів-виробників", - ідеться у повідомленні.
За словами першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки Юлії Свириденко, цьогоріч це вже друге розширення асортименту української техніки в переліку.
Серед новинок у переліку - продукція п'яти нових виробників: ТОВ "Зміїв-Транс" (м. Харків), ТОВ "НВП "Автоскладальний завод Патрон Авто" (м. Дніпро), ПП "Елтіз" (Запорізька обл.), ТОВ "Компанія Тітал" (м. Київ), ТОВ "Верхньодніпровський авторемонтний завод" (Дніпропетровська обл.).
Це різні види напівпричепів-цистерн для перевезення технічних рідин, хімічних речовин, нові моделі пасажирських ліфтів, трансформатори різної потужності та пожежні автоцистерни
Також розширено асортимент продукції виробників, які вже були в переліку: ТОВ "Еверласт" (+8 позицій), ТОВ "Завод Євроформат" (+6 позицій), ТОВ "Карат-Ліфткомплект" (+26 позицій).
У міністерстві нагадали, що у 2024 році держава компенсувала покупцям вітчизняної колісної, будівельної, спеціальної техніки та енергетичного обладнання понад 10 млн грн.
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