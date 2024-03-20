Нафта відступає від багатомісячних максимумів, сильний долар знижує попит

Ціни на нафту знизилися в середу, оскільки сильніший долар обмежив апетит інвесторів, а трейдери зняли частину коштів з торгів після того, як на попередній сесії ціни на нафту зросли до багатомісячних максимумів.

О 06:07 EET ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в травні впали на 16 центів, або на 0,2%, до 87,22 долара за барель. Ф'ючерси на американську західнотехаську нафтову суміш WTI з поставкою в квітні, термін дії яких закінчується в середу, подешевшали на 31 цент, або на 0,4%, до 83,16 долара за барель. Більш активний травневий контракт на WTI коштував 82,55 долара за барель, що на 18 центів нижче.

"Фіксація прибутку може бути причиною сьогоднішнього зниження", - сказала незалежний аналітик з Окленда Тіна Тенг, додавши, що нещодавнє зростання цін було підтримане поліпшенням прогнозів попиту і ознаками скорочення пропозиції.

Впливаючи на настрої азіатських покупців, індекс долара США виріс п'яту сесію поспіль після того, як нещодавні дані вказали на стійкість американської економіки.

Сильніший долар робить нафту дорожчою для інвесторів, які тримають інші валюти, що знижує попит.

Трейдери очікують на оголошення процентної ставки Федеральної резервної системи США, яке відбудеться пізніше в середу, щоб дізнатися, якою буде її динаміка до кінця року.

На попередній сесії ціни на нафту Brent і WTI досягли найвищих рівнів з кінця жовтня, оскільки учасники ринку оцінювали вплив на нафтові ціни та постачання нафтопродуктів атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи.

"Ризики, пов'язані з постачанням російських нафтопродуктів, продовжують надавати підтримку в той час, коли ринок налаштований на посилення після перенесення додаткових добровільних скорочень від ОПЕК+ на 2кв24", - зазначають аналітики ING, в тому числі Уоррен Паттерсон, у своїй замітці.

Падіння російських нафтопереробних потужностей в результаті атак призвело до збільшення експорту сирої нафти з країни, повідомили Reuters у вівторок торгові джерела.

За їхніми словами, експорт нафти із західних портів Росії в березні збільшиться майже на 260 000 барелів на добу в порівнянні з початковим місячним планом до 2,22 млн барелів на добу.

"Якщо ці перебої будуть тривалими, це може врешті-решт змусити російських виробників скоротити постачання, якщо вони не зможуть експортувати всю сиру нафту", - сказав Паттерсон.

"Ці атаки є більш "бугаєвими" для нафтопродуктів у найближчій перспективі".

Американський інститут нафти повідомив, що минулого тижня запаси сирої нафти і бензину в США скоротилися, в той час як запаси дистилятів зросли, згідно з джерелами. Опитування аналітиків Reuters показало, що минулого тижня запаси зросли приблизно на 10 000 барелів.

Офіційні дані про запаси від Управління енергетичної інформації США будуть опубліковані о 14:30 за Гринвічем у середу.