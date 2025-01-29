В Україні цьогоріч очікується запуск чотирьох біометанових заводів - експерт

Станом на січень 2025 року в Україні працює три біометанових заводи, упродовж року очікується запуск ще чотирьох.

Про це в коментарі Укрінформу заявив голова правління ГС "Біоенергетична асоціація України" Георгій Гелетуха.

"З вересня 2024 року перша компанія почала виробляти біометан, у листопаді - друга. І приблизно тиждень тому третя компанія почала виробляти біометан. Тобто, на зараз у нас три виробники", - сказав Гелетуха.

Він зазначив, що перші два біометанові заводи мають потужність по 3 млн кубометрів біометану на рік, третій - 11 млн кубометрів. Виробники уже ведуть переговори із потенційними покупцями цього газу, й Гелетуха очікує новини про початок експорту уже найближчими тижнями.

Він зауважив, що за умови роботи трьох нині запущених біометанових заводів на повну потужність за рік можна отримати 17 млн кубометрів газу.

"Ми очікуємо, що ще як мінімум 4 компанії додадуться. Якщо буде як мінімум сім компаній (виробляти біометан - ред.), то від них буде 111 млн кубометрів біометану на рік", - сказав експерт.

Гелетуха наголосив, що розблокування експорту біометану у 2024 році дало поштовх розвитку галузі.