В Україні арештовано активи російського олігарха Дерипаски на 2,11 млрд грн - СБУ

За матеріалами Служби безпеки України суд наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска.

"Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений у нашій державі ще до повномасштабного вторгнення. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину. Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд грн", - повідомляє СБУ в Телеграм-каналі в середу.

Зазначається, що ця продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на російських заводах Олега Дерипаски "Русал".

"За матеріалами справи, арештовані боксити та глинозем належали олігарху з РФ через підконтрольну комерційну структуру, зареєстровану в одній із країн Євросоюзу. Саме ця компанія виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства Дерипаски", - зазначається в повідомленні.

На початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відвантаження цієї сировини.

СБУ нагадує, що Дерипаска входить до найближчого оточення Путіна і займається виробництвом продукції для військово-промислового комплексу країни-агресора. Зокрема, його заводи виготовляють компоненти до балістичних ракет "Іскандер", бойових дронів та радіолокаційних систем.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, у тому числі за фінансування війни РФ проти України. Крім того, за матеріалами СБУ націоналізовано всі заводи фігуранта, які знаходяться у різних регіонах України.