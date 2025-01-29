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Веревський став власником 95% акцій Kernel. Це дозволяє йому запустити squeeze-out
17:02 29.01.2025 |
Компанія Андрія Веревського Namsen Limited, яка є найбільшим акціонером агрохолдингу Kernel Holding S.A., 28 січня досягла володіння 95,06% акцій агрохолдингу. Про це йдеться у повідомленні Kernel.
Це дає Namsen право на примусовий викуп акцій у міноритарних акціонерів (squeeze-out) за люксембурзьким законодавством. Ціна викупу має бути "справедливою" і затверджена люксембурзьким фінансовим регулятором CSSF.
Історія з викупом Веревським акцій міноритаріїв почалася навесні 2023 року, коли Namsen, маючи тоді 38,05% акцій, оголосив про намір викупити решту 61,95% акцій за ціною 18,50 злотих за акцію.
Це було значно нижче докризової ціни, яка сягала 60 злотих до початку повномасштабної війни в Україні, вказує Bankier.pl.
Пізніше була проведена емісія 216 млн нових акцій по 1 злотому, яку в основному викупив Namsen, збільшивши свою частку до понад 91%.
Міноритарні акціонери подали кілька позовів у суд Люксембургу, оскаржуючи законність цієї емісії та інших дій компанії.
Досягнувши порогового володіння, Namsen може завершити процес делістингу компанії Kernel з Варшавської біржі, обходячи призупинене провадження в польському регуляторі KNF.
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