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АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» почав імпорт газу посеред зими попри обіцянки Чернишова

 

Група "Нафтогаз" розпочала імпорт газу, хоча стверджує, що запасів газу для стабільного проходження опалювального сезону достатньо.

Про це заявив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Роман Чумак, повідомляє пресслужба компанії.

"Ми контролюємо ситуацію із запасами газу. Їх вистачить для сталого проходження опалювального сезону. Комфорт та тепло в оселях українців - головний пріоритет нашої роботи. Група "Нафтогаз" також імпортує паливо - маємо бути готовими до всіх викликів в умовах війни", - наголосив керівник "Нафтогазу".

Він також додав, що наразі спільно з міжнародними партнерами опрацьовуються різні сценарії для посилення енергетичної стійкості країни під час війни.

Раніше ексголова ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон повідомив, що українські підземні сховища газу (ПСГ) поступово підходять до рівня наповненості 10%, коли проєктна можливість відбору газу впаде до 60 млн куб. м на добу, чого буде недостатньо для забезпечення потреб споживачів у випадку похолодання.

"Це означитиме, що ми не зможемо задовільнити попит за рахунок видобутку та ПСГ, і потрібно буде екстрено імпортувати газ", - написав Макогон у Facebook.

Він пояснив, що наразі середнє споживання газу в країні становить 110 млн кубометрів газу на добу. При цьому 52 млн куб. м на добу дає видобуток, решту 58 млн куб. м має становити газ із ПСГ та/або імпорт.

"Але якщо будуть морози, то споживання може зрости до 140-150 млн куб. м на добу, а сховища вже не зможуть у проектних режимах видати 90-100 млн куб. м. Тому буде потрібен імпорт і в значних обсягах і за будь-яку ціну", - додав Макогон.

За його інформацією, починаючи з лютого, НАК "Нафтогаз України" планує розпочати імпорт газу. При цьому компанія влітку 2024 року могла купувати газ для імпорту по $300-350 за тисячу кубометрів, а зараз купуватиме приблизно по $500-550 за тис. куб. м.

Як повідомлялося, перед початком опалювального сезону на той час голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов обіцяв пройти осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу. Він також зауважував, що компанія створила невеликий запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), але не розмитнювала його.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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