Канадська Black Iron підписала угоду з Кривим Рогом: орендує 248 га

Канадська гірничорудна компанія Black Iron підписала з містом Кривий Ріг угоду про багаторічну оренду землі, на якій розташована більша частина Шиманівського залізорудного родовища Black Iron. Про це йдеться на сайті компанії.

"Оренда охоплює 248 га землі, яка є критично важливою для завершення поточних екологічних та інженерних досліджень на території України, необхідних у межах продовження спеціального дозволу №4537", - йдеться в релізі.

Щоб покрити потреби майбутнього відкритого кар'єру, потрібно буде орендувати додаткову землю, що належить місту Кривий Ріг, і вже розпочалися переговори про передання та оренду цієї землі.

Також Black Iron прагне придбати або орендувати земельну ділянку, що перебуває у віданні Міністерства оборони. На цій землі компанія планує розмістити свій майбутній переробний завод, хвостосховища і сховища пустої породи.

У грудні 2024 року стало відомо, що Black Iron почала отримувати дозволи на видобуток руди на Шимановському родовищі. Планується, що сумарний обсяг розкривних порід становитиме 5,13 млн кубічних метрів, зокрема 1,31 млн кубічних метрів руди. Також передбачається, що протягом цілорічної роботи вироблятиметься 4,5 млн тонн руди на рік.