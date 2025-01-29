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Український графіт тестують для використання в літій-іонних батареях
16:48 29.01.2025 |
Група BGV Геннадія Буткевича (співвласник мережі магазинів АТБ) завершила лабораторні та напівпромислові випробування з додаткового очищення графіту до батарейної якості 99,99% та подальшого виробництва з нього сферичного графіту (SPG). Про це йдеться на сайті компанії.
Будівництво гірничо-збагачувального комплексу на Балахівському родовищі графіту у Кіровоградській області планують запустити в першому кварталі 2026 року. Торік BGV називала інший термін - 2025 рік.
Станом на початок року компанія завершила попереднє техніко-економічне обґрунтування та спільно з фінською Metso проводить базовий інжиніринг збагачувальної фабрики, яка вироблятиме високоякісний графітовий концентрат із вмістом вуглецю 97%.
У 2025 році компанія почне проєктувальні роботи заводу з виробництва SPG.
Графітовий завод BGV має стати одним із найбільших в Європі. Його проєктна потужність становитиме 50 000 тонн графітового концентрату, з яких 19 000 тонн будуть придатними для виробництва сферичного графіту для літій-іонних батарей.
Ще один напрям, з яким компанія планує виходити на міжнародний ринок, - це берилій.
За останні кілька років компанія провела завірочне буріння, хімічні, мінералогічні та технологічні дослідження. У 2024 році стартували роботи з попереднього техніко-економічного обґрунтування.
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