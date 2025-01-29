Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні цього року розширять програми зайнятості та підтримки бізнесу, – Мінекономіки

15:57 29.01.2025 |

Економіка

 

Цього року в Україні хочуть розширити наявні та запустити нові програми зайнятості.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Також, за її словами, цьогоріч очікується зростання кількості охочих перенавчитись, а підвищити спроможності Центрів профтехосвіти допоможе їхня реформа, що вже стартувала, та залучення бізнесу до співпраці з Центрами через їхню участь у наглядових радах.

"Ще один пріоритет - розширення та запуск нових програм зайнятості. Цього року в бюджеті ми передбачили 6,3 млрд грн на реалізацію цих ініціатив і підтримку шукачів роботи. Також адаптуємо послуги служби зайнятості, аби вони були максимально безбар'єрними і могли задовольнити потреби якомога більшого кола клієнтів", - сказала Свириденко.

Серед завдань на 2025 рік також:

* цифровізація процесів для користувачів, зокрема, незабаром можна буде отримати ваучер на навчання через "Дію";

* посилення, зокрема, за підтримки міжнародних партнерів, спроможності Служби зайнятості та Центрів профтехосвіти для навчання, перепідготовки фахівців;

* розробка Стратегії зайнятості населення та Основних напрямів реалізації політики зайнятості. Акцент буде й на реформуванні Державної служби зайнятості.

Також Свириденко розповіла, що за допомогою Служби зайнятості минулого року постійну роботу отримали 250 тис. українців, а з урахуванням тимчасових та суспільно-корисних робіт та грантів були зайняті 330 тис. громадян.

Як повідомлялося, раніше в Держслужбі зайнятості повідомили, що ситуація на ринку праці залишається складною. Майже в усіх видах економічної діяльності є дефіцит кадрів, та найбільш затребуваними є робітничі професії. Зокрема, гостро стоїть питання пошуку кваліфікованих працівників, таких як: швачка, електромонтер з ремонту електроустаткування, сантехнік, електрик, монтер колії, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, зварник, електрогазозварник, автослюсар тощо.

До того стало відомо, що в Міністерстві економіки планують зосередитися на залученні технологій штучного інтелекту до процесу працевлаштування безробітних українців та пошуку кадрів для підприємств.

Перед тим голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що на кінець 2024 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні сягнула чергового рекордного мінімуму. Так, на кінець грудня їх налічувалося 94,2 тис. осіб, із них з них 80% (75,8 тис. осіб) - жінки.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9294
  0,0901
 0,21
EUR
 1
 43,6192
  0,1651
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6760  0,03 0,07 42,3088  0,03 0,06
EUR 43,5740  0,11 0,24 44,3284  0,12 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0600  0,10 0,24 42,0700  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес