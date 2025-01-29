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В Україні цього року розширять програми зайнятості та підтримки бізнесу, – Мінекономіки
15:57 29.01.2025 |
Цього року в Україні хочуть розширити наявні та запустити нові програми зайнятості.
Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.
Також, за її словами, цьогоріч очікується зростання кількості охочих перенавчитись, а підвищити спроможності Центрів профтехосвіти допоможе їхня реформа, що вже стартувала, та залучення бізнесу до співпраці з Центрами через їхню участь у наглядових радах.
"Ще один пріоритет - розширення та запуск нових програм зайнятості. Цього року в бюджеті ми передбачили 6,3 млрд грн на реалізацію цих ініціатив і підтримку шукачів роботи. Також адаптуємо послуги служби зайнятості, аби вони були максимально безбар'єрними і могли задовольнити потреби якомога більшого кола клієнтів", - сказала Свириденко.
Серед завдань на 2025 рік також:
* цифровізація процесів для користувачів, зокрема, незабаром можна буде отримати ваучер на навчання через "Дію";
* посилення, зокрема, за підтримки міжнародних партнерів, спроможності Служби зайнятості та Центрів профтехосвіти для навчання, перепідготовки фахівців;
* розробка Стратегії зайнятості населення та Основних напрямів реалізації політики зайнятості. Акцент буде й на реформуванні Державної служби зайнятості.
Також Свириденко розповіла, що за допомогою Служби зайнятості минулого року постійну роботу отримали 250 тис. українців, а з урахуванням тимчасових та суспільно-корисних робіт та грантів були зайняті 330 тис. громадян.
Як повідомлялося, раніше в Держслужбі зайнятості повідомили, що ситуація на ринку праці залишається складною. Майже в усіх видах економічної діяльності є дефіцит кадрів, та найбільш затребуваними є робітничі професії. Зокрема, гостро стоїть питання пошуку кваліфікованих працівників, таких як: швачка, електромонтер з ремонту електроустаткування, сантехнік, електрик, монтер колії, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, зварник, електрогазозварник, автослюсар тощо.
До того стало відомо, що в Міністерстві економіки планують зосередитися на залученні технологій штучного інтелекту до процесу працевлаштування безробітних українців та пошуку кадрів для підприємств.
Перед тим голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що на кінець 2024 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні сягнула чергового рекордного мінімуму. Так, на кінець грудня їх налічувалося 94,2 тис. осіб, із них з них 80% (75,8 тис. осіб) - жінки.
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