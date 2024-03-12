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АНАЛІТИКА

Нафта зростає на тлі збереження напруженості на Близькому Сході, попит стурбований рівнем прибутковості

 

Ціни на нафту зросли на торгах у вівторок, оскільки геополітична напруженість на Близькому Сході продовжує викликати занепокоєння, але зростання було обмеженим через ведмежі настрої щодо попиту і очікування щомісячних звітів від нафтових агентств.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в травні о 06:08 EET зросли на 26 центів, або на 0,3%, до 82,47 долара за барель. Квітневий контракт на американську нафту подорожчав на 17 центів, або на 0,2%, до 78,10 долара за барель.

Хоча війна між Ізраїлем і палестинським угрупуванням ХАМАС не призвела до значних перебоїв у постачанні нафти, пов'язані з Іраном єменські повстанці-хусити з листопада атакують кораблі в Червоному морі і Аденській затоці в рамках кампанії солідарності з палестинцями, яку вони називають кампанією солідарності.

Авіаудари, які приписують американсько-британській коаліції, в понеділок вразили портові міста і невеликі населені пункти на заході Ємену, а у вівторок хусити заявили, що в Червоному морі вони поцілили ракетами в те, що назвали "американським кораблем "Піноккіо"".

Однак, перспективи зниження попиту і збільшення пропозиції з боку виробників, що не входять до Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), обмежують зростання цін на нафту.

"Ведмежі настрої попиту і зростаюча пропозиція з боку країн, що не входять в ОПЕК, залишають мало місця для зростання цін на нафту", - зазначила Серена Хуанг, керівник аналітичного відділу в АТР в Vortexa.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) очікує, що пропозиція нафти зросте до рекордного рівня близько 103,8 млн барелів на добу, майже повністю за рахунок виробників за межами ОПЕК та її союзників (ОПЕК+), включаючи США, Бразилію та Гайану.

Тим часом імпорт сирої нафти в Китай зріс за перші два місяці року порівняно з аналогічним періодом 2023 року, але він був слабшим, ніж у попередні місяці, продовжуючи тенденцію до пом'якшення закупівель найбільшим покупцем у світі.

Тим часом ринок очікує оцінок попиту з щомісячних звітів ОПЕК, МЕА та Управління енергетичної інформації, зазначають аналітики ANZ у своїй записці.

"Хоча ми вважаємо, що оцінки в основному не зміняться, будь-яка несподіванка в бік підвищення послабить занепокоєння щодо попиту".

За матеріалами: investing.com
 

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