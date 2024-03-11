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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту падають через побоювання щодо попиту в Китаї

 

Ціни на нафту в понеділок продовжили втрати минулого тижня через занепокоєння щодо повільного попиту в Китаї, хоча тривалі геополітичні ризики навколо Близького Сходу та Росії обмежили падіння.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:05 EET подешевшали на 55 центів, або на 0,7%, до 81,53 долара за барель, в той час як американська West Texas Intermediate (WTI) впала на 57 центів, або на 0,7%, до 77,44 долара.

Обидва еталони впали минулого тижня: Brent - на 1,8%, а WTI - на 2,5%, на ведмежих даних з Китаю, які вказують на більш м'який попит в країні, що займає перше місце в світі за обсягами імпорту нафти.

"Занепокоєння з приводу слабкого попиту в Китаї переважило продовження скорочення поставок ОПЕК+", - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділу Nissan Securities, додавши, що неоднозначні дані по зайнятості в США змусили деяких трейдерів скоригувати позиції.

"Тим не менш, втрати будуть обмежені підвищеним геополітичним ризиком, з можливістю того, що перемир'я у війні між ХАМАС і Ізраїлем не буде досягнуто, і що конфлікт може розширитися між Росією та її сусідами", - сказав він.

Дані минулого тижня показали, що зростання робочих місць в США в лютому прискорилося, але зростання рівня безробіття і помірні темпи зростання заробітної плати залишили на столі питання про очікуване зниження процентної ставки Федеральної резервної системи в червні.

Минулого тижня Китай встановив цільовий показник економічного зростання на 2024 рік на рівні близько 5%, який багато аналітиків назвали амбітним, якщо не буде додаткових стимулів.

Імпорт сирої нафти в Китай зріс за перші два місяці року в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, але він був слабшим, ніж у попередні місяці, свідчать дані, опубліковані в четвер, продовжуючи тенденцію до пом'якшення закупівель найбільшим покупцем у світі.

Що стосується пропозиції, то Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, відомі як ОПЕК+, домовилися на початку цього місяця продовжити добровільне скорочення видобутку нафти на 2,2 мільйона барелів на добу в другому кварталі.

"Оскільки ОПЕК+ продовжила свою угоду про добровільне скорочення видобутку до кінця другого кварталу, це може посилити тиск на ринок, оскільки попит відновлюється після сезонного затишшя", - пишуть аналітики ANZ Research у своїй записці.

На Близькому Сході лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія в неділю звинуватив Ізраїль у зриві переговорів про припинення вогню і відкинув вимогу ХАМАСу про припинення війни в Газі, але заявив, що угруповання все ще шукає рішення шляхом переговорів.
За матеріалами: investing.com
 

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