Ціни на нафту опускаються, але завершують лютий зростанням, Brent на рівні $83,5 за барель

Ціни на нафту знижуються в четвер, але завершують лютий впевненим зростанням.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:30 EET становить $83,52 за барель, що на $0,16 (0,19%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Термін дії квітневих ф'ючерсів закінчується в четвер. Травневі контракти, що активніше торгуються, перебувають на рівні $81,86 за барель, що на $0,29 (0,35%) нижче, ніж на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,18 (0,23%), до $78,36 за барель.

У лютому як Brent, так і WTI подорожчали більш ніж на 3,5%. Наразі обидва сорти торгуються біля верхньої межі цінового діапазону цього року.

Підтримку ринку надає як обмеження видобутку країнами ОПЕК+, так і напруженість на Близькому Сході, зокрема, проблеми з транспортуванням вантажів через Червоне море.

У середу в західних ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що ОПЕК+ розглядає можливість продовження добровільних обмежень на видобуток нафти на другий квартал цього року.

Запаси нафти в США зросли за підсумками п'ятого тижня поспіль, а видобуток у Штатах залишається на рекордному рівні.

При цьому "глобальний нафтовий ринок стискається", зазначає головний аналітик DTN Трой Вінсент, слова якого наводить Market Watch.

"Це видно з аналізу часових спредів, які свідчать про беквордацію на ринку (коли більш пізні контракти торгуються з дисконтом до найближчих - ІФ-У)", - говорить експерт.