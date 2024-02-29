Нафта продовжує дешевшати через попит у США та побоювання щодо процентних ставок

Ціни на нафту в четвер продовжили зниження в порівнянні з попередньою сесією після того, як більше, ніж очікувалося, збільшення запасів сирої нафти в США посилило побоювання з приводу повільного попиту, тоді як ознаки того, що процентні ставки в США можуть залишитися підвищеними, посилили тиск.

О 06:20 EET ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 14 центів, або 0,2%, до $83,54 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 4 центи, або 0,1%, до $78,50 за барель.

Запаси сирої нафти в США зросли, тоді як запаси бензину та дистилятів впали минулого тижня, оскільки нафтопереробні заводи працювали нижче сезонних мінімумів через планові та незаплановані простої, повідомило у середу Управління енергетичної інформації.

Запаси сирої нафти зростають п'ятий тиждень поспіль, збільшившись на 4,2 мільйона барелів до 447,2 мільйона барелів за тиждень, що завершився 23 лютого, повідомляє EIA, порівняно з очікуванним аналітиками, опитаними агентством Reuters, збільшенням на 2,7 мільйона барелів.

"Великі запаси посилили занепокоєння інвесторів з приводу уповільнення економіки та зниження попиту на нафту в США", - сказав Сатору Йосіда, сировинний аналітик Rakuten Securities.

"Очікування відкладеного зниження ставок у США також чинило тиск на настрої ринку, оскільки це може підірвати попит на нафту", - сказав він.

Високі витрати на позики зазвичай знижують економічне зростання і попит на нафту.

Трейдери вже знизили очікування зниження відсоткових ставок у США після виходу безлічі сильних даних, включаючи високі дані щодо індексу споживчих цін та індексу цін виробників. Вони очікують, що цикл пом'якшення розпочнеться у червні, порівняно з початком 2024 року, коли бети були зроблені на березень.

Учасники ринку тепер чекають на індекс цін особистих споживчих витрат США, ключового показника інфляції для Федеральної резервної системи, щоб отримати більше торговельних сигналів.

Очікується, що індекс, який буде опубліковано у четвер, покаже, що у січні ціни зросли на 0,3% у місячному вимірі.

Ринок також очікує на можливе продовження добровільного скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК+, яка на даний момент обмежує зниження цін.

"Оскільки перспективи попиту залишаються невизначеними, ми думаємо, що ОПЕК продовжить поточну угоду про постачання до кінця другого кварталу", - заявили аналітики ANZ Деніел Хайнс та Соні Кумарі у записці для клієнтів.

Прогноз цін залишається незмінним, додали аналітики, прогнозуючи середньорічні ціни на 2024 рік на рівні $86 за барель Brent та $81 за барель WTI.

Очікується, що конфлікт на Близькому Сході також сприятиме підтримці нафтових цін, сказав Йосіда з Rakuten.

У середу ХАМАС закликав палестинців пройти маршем до єрусалимської мечеті Аль-Акса на початку Рамадану наступного місяця, підвищивши ставки в переговорах про перемир'я в секторі Газа, яке, як сподівається президент США Джо Байден, буде укладено на той час.

Але й Ізраїль, і ХАМАС применшують перспективи перемир'я, а катарські посередники заявляють, що найспірніші питання досі не вирішені.