Нафта дешевшає на тлі обережності щодо ФРС та зростання запасів, що переважують новини ОПЕК+

Ціни на нафту в Азії знизилися в середу, оскільки перспектива відтермінування циклу зниження ставок у США та зростання запасів сирої нафти у США компенсували зростання у вівторок на новинах про те, що ОПЕК+ може продовжити скорочення видобутку.

Ф'ючерси на нафту Brent о 05:02 EET впали на 30 центів, або 0,36%, до $83,35 за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 28 центів до $78,59 за барель.

У вівторок керуючий Федеральної резервної системи Мішель Боуман дала зрозуміти, що не поспішає знижувати відсоткові ставки в США, особливо з огляду на ризики зростання інфляції, які можуть загальмувати прогрес у боротьбі з ціновим тиском або навіть призвести до його відновлення.

Президент Федерального резервного банку Канзас-Сіті Джеффрі Шмід зробив аналогічні зауваження у понеділок. Їхні зауваження наголосили на стурбованості фінансових ринків тим, що потенційні економічні вигоди від нижчих ставок будуть відсунуті на другий план.

"Сьогодні вранці спостерігається деяка фіксація прибутку після того, як останні дві сесії відіграли 2 долари премії за ризик на Близькому Сході, втрачені в п'ятницю", - сказала Вандана Харі, засновник компанії з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.

«Це сукупна відповідь на щотижневе зростання запасів сирої нафти в США за даними API і сподівання, що угода про припинення вогню в секторі Газа буде досягнута в найближчі кілька днів», - додав Харі.

У вівторок президент США Байден заявив, що Ізраїль погодився припинити військові дії у секторі Газа на священний для мусульман місяць Рамадан. Проте Ізраїль та ХАМАС, а також катарські посередники висловили застереження щодо прогресу на шляху до перемир'я у секторі Газа.

Запаси сирої нафти в США зросли на 8,43 мільйона барелів за тиждень, що завершився 23 лютого, згідно з джерелами на ринку, що посилаються на дані Американського інституту нафти (API) у вівторок.

Запаси бензину скоротилися на 3,27 мільйона барелів, а запаси дистилятів скоротилися на 523 тисячі барелів, свідчать дані.

Ф'ючерси на марки Brent та WTO виросли більш ніж на $1 за барель у вівторок після того, як Reuters повідомило, що Організація країн-експортерів нафти та її союзники на чолі з Росією (ОПЕК+) розглянуть можливість продовження добровільного скорочення видобутку нафти на другий квартал.

Продовження скорочення видобутку на другий квартал «ймовірно», сказав один із джерел ОПЕК+. Двоє заявили, що можливе тривале продовження до кінця 2024 року.

У листопаді минулого року ОПЕК+ погодилася на добровільне скорочення видобутку на загальну суму близько 2,2 мільйона барелів на на добу в першому кварталі цього року, на чолі із Саудівською Аравією, яка продовжила своє власне добровільне скорочення.

Аналітики ANZ Research написали в замітці, що такий крок альянсу ОПЕК+, швидше за все, посилить ринок.

Російська влада оголосила у вівторок про шестимісячну заборону на експорт бензину з 1 березня, щоб компенсувати зростаючий попит з боку споживачів і фермерів і дозволити проводити планове технічне обслуговування нафтопереробних заводів.