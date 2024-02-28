Спостерігачі ОПЕК очікують скорочення видобутку нафти наступного кварталу

Очікується, що ОПЕК+ продовжить поточне скорочення постачань нафти наступного кварталу, намагаючись запобігти профіциту й підтримати ціни.

Саудівська Аравія з партнерами планують на початку наступного місяця вирішити, чи продовжувати обмеження приблизно на 2 млн барелів на день (б/д) після березня. Згідно з опитуванням Bloomberg, у зв'язку з уповільненням зростання глобального попиту й зростанням виробництва сирої нафти в США ОПЕК+, можливо, доведеться наполегливо діяти.

Декілька делегатів від Організації країн-експортерів нафти та її союзників у приватному порядку передбачили продовження, яке, як вважають у Ер-Ріяді, цілком можливе.

«Їм доведеться продовжити свої скорочення, - сказав Боб Макнеллі, президент консалтингової компанії Rapidan Energy Group і колишній чиновник Білого дому, Bloomberg Television. - Пропозиція перевищує попит, і щоб утримувати ціни стабільними, ОПЕК+ має утримати цю нафту з ринку».

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) в Парижі повідомило минулого тижня у звіті, що на світових ринках нафти спостерігається профіцит, і нависання значно збільшиться, якщо 22 країни ОПЕК+ відновлять видобуток. Незважаючи на те, що світовий попит на нафту, за прогнозами, досягне нового рекорду в 103 млн б/д цього року, темпи зростання різко сповільнюються, за даними МЕА. За прогнозами, споживання буде легко відповідати потоку постачань із США, Бразилії, Канади й Гайани.

Тим часом Китай, який спонукав зростання попиту протягом двох десятиліть, скотився до дефляції й стикається з безліччю економічних проблем у своєму секторі власності і тіньовому банківському секторі.

Чотирнадцять із 17 трейдерів і аналітиків, які взяли участь у анонімному опитуванні, передбачили, що ОПЕК+ дотримуватиметься своїх обмежень, тоді як троє інших прогнозують, що вони будуть поступово послаблюватися. Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман заявив Bloomberg у грудні, що заходи можуть бути «абсолютно» продовжені.

«ОПЕК+ не має іншого вибору, окрім як продовжити поточні скорочення, щоб уникнути обвалу», - сказав Тамас Варга, аналітик брокерської компанії PVM Oil Associates Ltd.

Інші аналітики бачать менший тиск на виробників, оскільки різниця в цінах на фізичні сирі вантажі посилюється, а інтенсивні подорожі в Китаї на святкування Нового року за місячним календарем вказують на зростання споживчих витрат.

На додаток до розширення обмежень, ОПЕК+, можливо, доведеться посилити їх впровадження після повільного старту в січні.

У той час як Кувейт і Алжир негайно виконали свої погоджені скорочення, Ірак і Казахстан, які мають неоднозначну історію дотримання вимог, залишалися на кілька сотень тисяч б/д понад свої квоти. Дві країни пообіцяли покращити свої показники.

ОПЕК+ не запланувала офіційної зустрічі для розгляду продовження, про яку уряди членів, ймовірно, оголосили б в окремих заявах у державних ЗМІ. Наступну міністерську конференцію групи призначено на 1 червня в її штаб-квартирі у Відні.