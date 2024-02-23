Вартість польського й литовського ДП зростає через дорогу логістику

Польські й балтійські трейдери потерпають від дій фермерів на польсько-українському кордоні. Як наслідок, продажі дизпального з західних базисів цього тижня були вкрай низькими. Втім, південні постачальники теж не можуть похвалитися зростанням відвантажень в Україну через слабкий попит на пальне всередині країни.

Цього тижня премії на автомобільні партії дизпального, що пропонується зі східних терміналів Польщі, не змінилися й становлять $75-85/т до котирувань CIF. Продажі й виборка палива суттєво скоротилися через неможливість дістатися до терміналів прямими шляхом. «За два дні до нас доїхало лише три машини з України», - сказав польський трейдер. Через блокування польсько-українського кордону імпортерам доводиться їхати в об'їзд, але це впливає на кінцеву вартість палива. «Якщо з Волі-Жендинської їхати через Чоп, а не через Шегині, як раніше, до ціни додається 60-70 коп./л», - каже представник української мережі АЗС.

З огляду на ситуацію, польські компанії спрямовують обсяги палива, яке призначалося для українських компаній, на ринок Польщі. Втім, на польському ринку справи теж не найкращі. «Orlen продає дешевше за нас, тож на польському ринку ми теж не заробляємо», - каже один із польських постачальників. Зі слів співрозмовника, концерн пропонує дизпальне на 100 зл/м3 дешевше порівняно з приватними компаніями.

Протягом тижня базова гуртова ціна на дизельне пальне у Польщі зменшилася на 125 зл/м3 (-$38/т), до 5 334 зл/м3 ($1 129/т) через зменшення котирувань і зміцнення курсу злотого. Спред з котируванням CIF від початку лютого збільшився на $33/т й становить $269/т.

Компанія Orlen Lietuva 19-25 лютого відвантажує автомобільні партії дизпального з націнками $14-26/т до котирувань CIF, це на $61 менше від попереднього тижня. Премії впали до мінімальних за останні кілька місяців рівнів через падіння котирувань минулого тижня. Також на ціноутворення вплинула ситуація на польсько-українському кордоні.

На дунайських терміналах минулого тижня націнки на автомобільні партії не змінилися й становлять $100-110/т до середземноморських котирувань CIF. Учасники ринку кажуть, що цього тижня прибуло багато продукту, тому продавати доводиться зі знижками.

У Констанці автомобільні партії дизпального продаються за +$70-80/т. На терміналах Роман й Фундуля продукт пропонується з націнками +$125-130/т і +$110-115/т відповідно.

У березні зарубіжні постачальники можуть спробувати підняти націнки на автомобільні партії дизпального через здорожчання морського ресурсу. Великий польський трейдер повідомив enkorr, що наступного місяця в Гдиню надходитимуть партії продукту, придбані з більш високими преміями. Дизпальне у танкерах здорожчало на кілька доларів через недостатні обсяги пропозиції в Балтиці. Два трейдери повідомили, що грецький виробник підняв премію на $5/т на березневі обсяги.