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Нафта дорожчає другий день поспіль на тлі покращення показників попиту на НПЗ у США
09:00 22.02.2024 |
Ціни на нафту в четвер зростають другий день на очікуваннях того, що попит у США, найбільшому споживачі нафти у світі, покращиться, оскільки нафтопереробні заводи намагаються повернутися до роботи після перебоїв, а також на тлі ослаблення долара.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:10 EET зросли на 17 центів, або 0,2%, до $83,20 за барель. Квітневі ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 19 центів, або 0,2%, до $78,10 за барель. Ціни на нафту зросли на 1% у середу.
"Ціни на нафту досі були стійкими, і учасники ринку, мабуть, очікують повторного тестування торішнього максимуму після ралі в лютому", - сказав Йіп Джун Ронг, ринковий стратег IG, додавши, що геополітична напруга надає підтримку.
"Проте, на даний момент зростання може бути певною мірою стриманим, враховуючи, що зростання запасів сирої нафти в США, що перевищує очікуваний, на основі даних API, спричинило певні очікування від публікації даних EIA", - додав Йіп.
Запаси сирої нафти зросли на 7,17 мільйона барелів за тиждень, що завершився 16 лютого, повідомили в середу джерела на ринку, що посилаються на дані Американського інституту нафти. Запаси бензину також зросли, тоді як запаси дистилятного палива скоротилися.
Запаси сирої нафти у США зросли на тлі перебоїв у роботі великих нафтопереробних заводів, внаслідок яких рівень завантаження залишився на найнижчому рівні за два роки, хоча заводи відновлюють виробництво.
За словами людей, знайомих із роботою заводу, нафтопереробний завод BP в Індіані потужністю 435 000 барелів на добу, найбільший на Середньому Заході США, повернеться до повної продуктивності в березні після відключення електроенергії 1 лютого.
Нафтопереробний завод TotalEnergies потужністю 238 000 барелів на добу в Порт-Артурі, штат Техас, також працює над завершенням перезапуску, хоча він все ще працює в мінімальному режимі після вимкнення електроенергії, пов'язаного з погодними умовами.
Аналітики очікують, що коефіцієнт використання нафтопереробних заводів у США збільшився минулого тижня до 81,5% з 80,6% загальної потужності попереднього тижня, згідно з опитуванням Reuters.
Інвестори стежитимуть за офіційними даними із запасів від Управління енергетичної інформації США, які мають бути опубліковані о 18:00 EET у четвер та відкладені на один день через свято у США.
Сиру нафту також підтримало ослаблення долара США, що робить нафту менш дорогою для трейдерів, які володіють іншими валютами.
Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до шести основних валют, впав до 103,905 о 07:10 EET.
"Падіння долара США четверту сесію поспіль може також підвищити короткострокову привабливість нафти", - сказав Йіп.
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