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Страйки поляків штовхають ціни на газ угору

Страйки поляків штовхають ціни на газ угору

 

Автогаз на польському ринку продовжує дешевшати в умовах низького попиту й надлишкових обсягів пропозиції. Гуртова вартість російської пропан-бутанової суміші у східних воєводствах Польщі протягом тижня зменшилася на 20 зл/т, до 2 180-2 250 зл/т ($545-563/т).

На український ринок автомобільні партії російськовмісного газу зі східних терміналів на умовах FCA пропонуються за $604-621/т, це на $27-45/т дорожче порівняно з попереднім тижнем. Учасники ринку повідомляють, що компанії Barter і Bialchem Group наразі пропонують невеликі обсяги продукту, через це зростає ціна.

Ціни на неросійський ресурс починаються від $720/т FCA, але попит на нього майже відсутній. Утім, останні кілька днів для українських покупців головною проблемою стала не ціна на газ на терміналі, а можливість до нього дістатися. З 9 лютого польські фермери почали блокувати автомобільний пункт пропуску «Медика-Шегині», а станом на 20 лютого рух вантажного транспорту було зупинено на решті польсько-українських КПП.

Кілька компаній повідомило enkorr, що вони відправили газовози в обхід польсько-українського кордону через Румунію, Угорщину й Словаччину. «Наслідки страйку вже відчуваються, українські машини до нас перестали доїжджати», - каже оператор одного з польських терміналів.

На польському ринку пропану з'явилися перші ознаки зменшення попиту. «У Польщі стає тепліше, тому нових продажів значно менше. Основні обсяги наразі відвантажуються за довгостроковими зобов'язаннями», - каже великий продавець пропану в Польщі. Водночас ціни на ресурс тримаються на стабільному рівні. Вартість російського пропану на сході країни не змінилася й становить 2 900-2 950 зл/т ($725-738/т). Пропозиція американського ресурсу також не зазнала змін і з урахуванням вартості транспорту у східні воєводства становить 3 300-3 350 зл/т ($825-830/т).

У країнах Балтії вартість автомобільних партій ПБТ з урахуванням транспорту до українського кордону зменшилася на $5-14/т, до $663-709/т. Латвійські й литовські компанії змушені зменшувати ціни, оскільки не здатні конкурувати з польськими пропозиціями, а з відновленням страйку на польсько-українському кордоні охочих їхати на балтійські термінали стало ще менше.

Залізничні обсяги пропан-бутанової суміші дорожчають слідом за зростанням котирувань у північно-західній Європі. Цього тижня газ у вагонах пропонується за $740-800/т DAP Ізов/Ягодин, це на $10/т більше порівняно з минулим тижнем. З урахуванням транспорту до українського кордону розрахункова вартість партій морського пропану, що надходить у балтійські порти Польщі, на українському кордоні не змінилася й становить $820-830/т DAP Ягодин/Ізов. Вартість залізничних партій ПБТ на білорусько-польському кордоні 19 лютого оцінювалася у $436-452/т.

Варто зазначити, що минулого тижня з Польщі в Україну прибуло кілька залізничних партій ПБТ, які було придбано за $655/т DAP Ягодин, що, враховуючи поточні рівні котирувань, вказує на російське походження ресурсу. Отримувачем ресурсу є «БРСМ-Нафта». Компанія раніше купувала ресурс у польських трейдерів, а цього разу імпортувала його самостійно, скориставшись послугами терміналу Tezet.

Страйки на польсько-українському кордоні вплинули на ціни пропозицій газу в сусідній Словаччині. При цьому автомобільні партії суміші за останній тиждень здорожчали приблизно на €80/т, до €650-670/т. «Продукт є і наявності, й поки його вдається безперешкодно відвантажувати», - каже трейдер зі Словаччини. Співрозмовник додає, що невдовзі ситуація може змінитися. У четвер, 22 лютого, до польських колег можуть приєднатися словацькі протестувальники. Але наразі невідомо, чи буде під час акції блокуватися український кордон.

На півдні логістичних перешкод для українських імпортерів немає, як немає і великої кількості газу. Декілька українських компаній повідомило, що цього тижня їм не вдалося знайти продукт у Хорватії й Сербії. За даними enkorr, на хорватському НПЗ INA в Рієці з початку грудня триває ремонт, який закінчиться лише навесні. На сербському NIS профілактичні заходи розпочнуться у березні.

Скраплений газ закінчується й на румунських терміналах. «Запитів з України останнім часом багато, але ми все вже продали наперед. У лютому ніхто не тримає великих обсягів газу через низький попит», - каже румунський трейдер. «На нашому терміналі кількість продукту також обмежена», - зазначають у компанії Bulmarket. Зі слів учасників ринку, на початку тижня в черзі на налив біля терміналу в Галаці стояло понад 100 газовозів. Вартість автомобільних партій пропану й ПБТ в Галаці становить $690-700/т, у Мангалії пропан-бутанова суміш продавалася за $670-690/т. Але нових угод оператори терміналів майже не укладають.
За матеріалами: EnKorr
 

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