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Нафта зростає: інвестори оцінюють атаки на Червоному морі та перспективи зниження ставок у США
08:38 21.02.2024 |
Ціни на нафту відновили деякі позиції на азіатських торгах у середу на тлі побоювань з приводу атак на судноплавство в Червоному морі і очікувань, що зниження відсоткових ставок у США займе більше часу, ніж передбачалося.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:24 EET подорожчали на 30 центів, або 0,36%, до $82,64 за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 26 центів, або 0,34 % до $77,3.
Контракти на нафту марки Brent та WTI впали на 1,5% та 1,4% відповідно з майже тритижневих максимумів у вівторок, оскільки премія за швидкі ф'ючерси на американську нафту до контракту на другий місяць зросла більш ніж удвічі до $1,71 за барель, найвищого рівня приблизно за чотири місяці.
Це спонукає енергетичні компанії продавати зараз, а не платити за зберігання продукції на наступні місяці. У середу премії впали до 4 центів за барель.
"Ціни на ф'ючерси на сиру нафту стали відносно обмеженими діапазоном, і на поточних рівнях до них включено премію за ризик не менше 6-7 доларів за барель", - сказала Вандана Харі, засновник компанії з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.
За її словами, ціни можуть залишатися в межах діапазону до наступного поворотного моменту в кризі в Газі, чи то деескалація через припинення вогню або загострення внаслідок нападу Ізраїлю на Рафах.
Напади єменських хуситів, пов'язаних з Іраном, на судна в Червоному морі та Баб-ель-Мандабській протоці на підтримку палестинців продовжують викликати стурбованість щодо вантажних потоків через критично важливий водний шлях. З п'ятниці удари дронів і ракет вразили щонайменше чотири судна.
Вашингтон у вівторок знову наклав вето на проект резолюції Ради Безпеки ООН щодо війни між Ізраїлем та ХАМАС, заблокувавши вимогу про негайне гуманітарне припинення вогню. Натомість США наполягають на тому, щоб Рада Безпеки ухвалила резолюцію, яка пов'язує припинення вогню зі звільненням ізраїльських заручників ХАМАС.
Тим часом Росія, яка пообіцяла скоротити видобуток на 500 000 барелів на день (барелів на добу) в рамках пакету скорочень з Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками (ОПЕК+), заявила у вівторок, що має намір виконати свою квоту ОПЕК+ лютому, попри спад нафтопереробки.
Продуктивність нафтопереробних заводів у Росії впала на 7% з початку року, заявив у вівторок міністр енергетики країни після того, як об'єкти були пошкоджені атаками українських дронів.
Побоювання, що зниження ставок Федеральною резервною системою може зайняти більше часу, ніж передбачалося, вплинули на перспективи попиту на нафту. Дані інфляції в США минулого тижня відсунули на другий план очікування швидкого початку циклу пом'якшення політики ФРС, при цьому економісти, опитані Reuters, тепер прогнозують скорочення в червні.
Запаси сирої нафти в США зросли минулого тижня, тоді як запаси дистилятів і бензину скоротилися, показало попереднє опитування Reuters у вівторок.
Аналітики, опитані агентством Reuters, підрахували, що в середньому запаси сирої нафти зросли приблизно на 4,3 мільйонів барелів за тиждень до 16 лютого.
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