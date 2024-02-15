Нафта дешевшає після значного збільшення запасів нафти у США

Ціни на нафту впали в четвер після значнішого, ніж очікувалося, стрибка запасів сирої нафти в США, що викликало занепокоєння з приводу попиту у найбільшій економіці світу та найбільшій країні-споживачі нафти.

Ф'ючерси на нафту Brent о 05:37 EET впали на 34 центи, або 0,4%, до $81,26 за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали на 38 центів, або 0,5%, до $76, 26 за барель.

Обидва контракти в середу втратили понад 1 долар за барель через зростання запасів сирої нафти в США, оскільки нафтопереробка впала до найнижчого рівня з грудня 2022 року.

Управління енергетичної інформації (EIA) повідомило, що запаси сирої нафти в США підскочили на 12 мільйонів барелів до 439,5 мільйонів барелів за тиждень до 9 лютого, що набагато перевершило очікування аналітиків, опитаних Reuters, про зростання на 2,6 мільйона барелів.

Хоча зростання запасів викликало занепокоєння трейдерів із приводу попиту, деякі аналітики заявили, що цей крок був значною мірою обумовлений зниженням коефіцієнта використання нафтопереробних заводів, особливо у зв'язку із закриттям заводу BP потужністю 435 000 барелів на денобу в Уайтінгу.

«Простої, що продовжуються, на нафтопереробному заводі BP в Уайтінгу сприятимуть зниженню продуктивності поряд з деякими іншими ремонтними роботами на нафтопереробному заводі. Зниження продуктивності нафтопереробного заводу означало, що запаси бензину скоротилися», - кажуть аналітики.

Щодо пропозиції, Казахстан заявив, що компенсує надвиробництво нафти в січні протягом наступних чотирьох місяців відповідно до своїх зобов'язань ОПЕК+. Ірак також заявив, що проведе огляд видобутку нафти і вживе заходів щодо усунення будь-якого перевищення видобутку понад добровільні скорочення ОПЕК+ у найближчі чотири місяці, якщо такі будуть виявлені.

"Це відбувається напередодні березневого засідання ОПЕК, на якому група планує вирішити, чи слід продовжувати обмеження постачання на другий квартал", - заявили аналітики ANZ у четвер, посилаючись на Організацію країн-експортерів нафти.

«Будь-які ознаки того, що продовження контракту малоймовірне, чинитимуть тиск на настрої на нафтовому ринку».

Однак дані EIA також показали, що запаси бензину та дистилятів упали більше, ніж прогнозувалося. Запаси бензину впали на 3,7 млн барелів до 247,3 млн барелів проти очікувань зниження на 1,2 млн барелів.

Запаси дистилятів скоротилися на 1,9 мільйона барелів до 125,7 мільйона барелів порівняно з прогнозами падіння на 1,6 мільйона барелів.

За словами аналітиків JPMorgan, попит на паливо зберігається, чому сприяє повернення рівня авіаперевезень, що існував до пандемії.

"Наші високочастотні індикатори попиту показують, що в перші два тижні лютого, порівняно з січнем, попит на нафту збільшився на 1,6 млн барелів на добу", - йдеться у замітці аналітиків JPMorgan Commodities Research, вказуючи на зростання кількості поїздок до Китаю під час Місячного Нового року. святковий день.