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Нафта падає вниз на тлі стійкої інфляції та більшого, ніж очікувалося, зростання запасів сирої нафти у США
08:29 14.02.2024 |
Ціни на нафту впали на азіатських торгах у середу після того, як U.S. industry group повідомила, що запаси сирої нафти зросли більше, ніж очікувалося минулого тижня, а також, оскільки інвестори стримали очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США.
Ф'ючерси на Brent о 06:03 впали на 11 центів, або 0,13%, до $82,66 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 3 центи до $77,84 за барель.
"Ралі (цін) було перервано вищою, ніж очікувалося, інфляцією в США, яка потенційно може відсунути назад цикл зниження ставок", - сказав керівник групи енергетичного сектору DBS Bank Сувро Саркар.
Крім того, зростання запасів, ймовірно, здивує цього тижня, а відключення на нафтопереробному заводі BP в Уайтінгу також не сприяє поліпшенню ситуації з попитом.
Запаси сирої нафти в США зросли на 8,52 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 9 лютого, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти, опубліковані пізно увечері у вівторок.
Це збільшення було набагато більше, ніж збільшення на 2,6 мільйона барелів, на яке очікували аналітики, опитані Reuters.
«Зростання запасів сирої нафти було досить ведмежим. Однак це було компенсовано значним зниженням видобутку», - йдеться у замітці аналітиків ING. Дані, ймовірно, є відображенням простою нафтопереробного заводу в Уайтінг на 435 000 барелів на добу.
Дані API показали, що запаси бензину впали на 7,23 мільйона барелів, а запаси дистилятів - на 4,02 мільйона барелів, що є набагато більшим зниженням, ніж очікували аналітики.
Офіційні дані Управління енергетичної інформації США будуть опубліковані в середу о 17:30 EET.
Також тиск на ринок чинять дані, які показали, що споживча інфляція в США минулого місяця залишалася високою. В результаті інвестори тепер очікують, що політики ФРС довше чекатимуть, перш ніж знижувати відсоткові ставки, що потенційно може послабити економічне зростання та попит на нафту.
Оскільки очікування зниження ставок було відкинуто, долар зріс до тримісячного піку. Більш сильний долар зазвичай чинить тиск на попит на нафту серед покупців, які розплачуються в інших валютах.
Аналітики ANZ заявили, що ціни знизилися частково через побоювання щодо рівня постачання з боку членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), незважаючи на загальний оптимістичний прогноз попиту у щомісячному звіті групи у вівторок.
«Щомісячний звіт ОПЕК щодо ринку нафти... викликав деяке занепокоєння з приводу прихильності групи до недавніх скорочень видобутку. Тільки Кувейт та Алжир реалізували свою частку скорочень, а видобуток в Іраку значно перевищує узгоджену квоту», - заявили аналітики ANZ у записці для клієнтів. .
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