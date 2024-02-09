Пошкодження російських НПЗ ставить під сумнів виконання зобов'язань перед ОПЕК+

Пошкодження нафтопереробних заводів через атаки безпілотників і технічні збої призвели до того, що росія експортувала більше сирої нафти, ніж вона планувала в лютому. Це потенційно підірвало її обіцянку обмежити продажі в рамках пакту ОПЕК+.

Відповідно до угоди з групою провідних виробників нафти ОПЕК+, росія обмежує видобуток сирої нафти на рівні 9,5 млн барелів на день (б/д). Вона також добровільно скорочує експорт сирої нафти і палива на 300 тис. барелів на добу і 200 тис. барелів на добу відповідно від середнього рівня травня-червня.

Аналітики кажуть, що москві буде важко дотримуватися цього, оскільки обсяги неочищеної сирої нафти накопичуються, а можливості росії переробляти її залишаються обмеженими.

Офіс ОПЕК у Відні не відповів на запит про коментарі, а міністерство енергетики росії відмовилося від коментарів.

Вже є ознаки збільшення поставок нафти з росії. Відвантаження її з портів «приморськ», «усть-луга» й «новоросійськ» очікується приблизно на 0,7 млн метричних тонн більше порівняно з попередньо запланованих 8,2 млн тонн (2,1 млн барелів на добу).

«У міру скорочення експорту бензину і дизельного палива (можна) очікувати зростання експорту сирої нафти», - сказав Рональд Сміт із московської брокерської компанії BCS Global Markets.

Російський туапсинський нафтопереробний завод на Чорному морі не відновить роботу до березня, повідомили джерела, посилаючись на збитки від атаки українського безпілотника.

Інші інциденти, які впливають на енергетичну інфраструктуру росії, також можуть призвести до додаткового експорту нафти в лютому, вважають трейдери. Останніми днями атаки безпілотників завдали шкоди нафтопереробним заводам в усть-лузі і волгограді на Балтиці та півдні росії.

Це призведе до того, що експорт прямогінного бензину впаде на третину або приблизно на 127,5-136 тис. барелів на добу, тоді як експорт авіаційного палива може знизитись на 20 тис. барелів на добу.

«Якщо первинна переробка знижуватиметься, то, враховуючи незмінний видобуток нафти і обмежені потужності зберігання, експорт сирої нафти має зрости. Це негативно вплине на зобов'язання перед ОПЕК+ щодо сирої нафти», - сказав галузевий аналітик олексій кокін.