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Нафта прямує до тижневого прибутку, після того, як Ізраїль відхилив пропозицію про припинення вогню
08:11 09.02.2024 |
Ціни на нафту практично не змінилися в п'ятницю, продовжуючи щотижневе зростання, напруженість на Близькому Сході зберігається після того, як Ізраїль відхилив пропозицію ХАМАС про припинення вогню.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:34 EET подешевшали на 1 цент до $81,62 за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 3 центи до $76,25 за барель.
Обидва показники зросли приблизно на 3% на попередній сесії, оскільки ізраїльські сили у четвер бомбили південне прикордонне місто Рафах після того, як прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху відхилив пропозицію про припинення війни у палестинському анклаві.
Напруженість призвела до зростання цін на нафту: Brent та WTI за тиждень зростуть більш ніж на 5%.
"Учорашній крок здавався дещо надмірним, хоча й не дуже значним, принаймні з погляду фундаментальних показників", - сказав голова відділу досліджень сировинних товарів ING Уоррен Паттерсон.
«Я, як і раніше, очікую, що торгівля в діапазоні, до якого ми звикли останнім часом, продовжиться з огляду на комфортний баланс нафти».
Офіційні особи США виступили з різкою критикою Ізраїлю, коли він зосередив свій наступ на Рафаху.
Делегація ХАМАС прибула в Каїр у четвер для переговорів про припинення вогню із посередниками Єгиптом та Катаром.
Хоча конфлікт підтримав ціни, він не вплинув на видобуток нафти.
Видобуток у Норвегії та Гайані, що не входять до ОПЕК, збільшується, у той час як Росія експортує у лютому більше нафти, ніж планувала, після комбінації технічних збоїв на її нафтопереробних заводах та атак дронів, що може підірвати її обіцянку обмежити продажі в рамках угоди ОПЕК +.
Відповідно до угоди з Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками під назвою ОПЕК+ Росія взяла на себе зобов'язання обмежити видобуток нафти на рівні 9,5 мільйонів барелів на добу. Вона також добровільно скорочує експорт нафти на 300 000 барелів на добу та експорт палива на 200 000 барелів на добу порівняно із середнім рівнем травня-червня.
Ризики дефляції в Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти, також чинять тиск на світові ціни на нафту, сказав аналітик IG Тоні Сікамор.
"Я думаю, що нижча ціна на сиру нафту в Азії багато в чому пов'язана з ранньою слабкістю фондових ринків Китаю та наслідками вчорашнього шокуючого показника індексу споживчих цін у Китаї, який ще більше підірвав довіру напередодні святкування Місячного Нового року", - додав він.
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